Martin sidder på guldmine i heden - så mange ventilatorer sælger han

- Normalt har vi normalt 3-4 ordrer på ventilatorer om dagen, og i går havde vi 500 ordrer og solgte for 100.000 kroner ventilatorer.

Martin René Mortensen, medejer af skiftselv.dk, der sælger hvidevarer over nettet og har en fysisk butik i Grenaa, er en travl mand i disse dage.

I går fik vi en tsunami af ordrer. Det er helt abnormt. Det er uhørt. Martin René Mortensen, medejer af skiftselv.dk

Han får nemlig en 'tsunami' af ordrer på ventilatorer i hedebølgen, og det er ikke helt nemt at følge med, når man er sommerbemandet.

- Selv en blind høne kan finde korn, og vi sidder på en lille guldmine, fordi jeg har været heldig at ringe til den rigtige leverandør på det rigtige tidspunkt. Lige nu har jeg 1600 ventilatorer på vej hjem, siger Martin René Mortensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der bliver pakket på livet løs på lageret hos skiftselv - her er det medarbejder Mathias Møller Hübschmann in action.

Hev telefonledningen ud af væggen

Normalt er der ikke er mere at pakke på lageret omkring klokken 13, men nu må Martin René Mortensen kalde folk ind. Han sælger nemlig omkring 167 gange så mange ventilatorer som normalt.

- Vi kan sælge alt, hvad vi har på lager. Både de dyre og de billige ventilatorer. Det er helt vildt, siger Martin René Mortensen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- I går fik vi en tsunami af ordrer, og der måtte vi hive telefonledningen ud af væggen. Vi var så frække, at vi indtalte på telefonsvareren, at vi havde telefonnedbrud, fordi alle skulle ud på lageret og pakke.

Mens flere butikker må melde udsolgt, har Martin og skiftselv fortsat masser af ventilatorer på lager.

Elektronik, der kan bidrage med en kølig brise i 30 graders varme, er selvsagt populært, men alligevel kommer mængden af ventilatorer-ordrer bag på Martin René Mortensen.

- Det er helt abnormt. Det er uhørt. Vi sælger mere lige nu, end vi gør i en julemåned, og vi har endda sendt hele pakkeriet på ferie i den her uge. Det er faktisk træls, siger han.

Webbutikken har også kunnet trække lidt på et lager fra sidste sommer, der var kølig og regnfuld.

- Sidste år havde vi en god forsommer, og der var jeg ude at hamstre ventilatorer, og jeg måtte overvintre med en masse ventilatorer, men de er væk nu, siger Martin René Mortensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Daniel Kajser (th.) er en af de mange kunder, der i øjeblikket køber ventilatorer hos skiftselv.

Mange må melde udsolgt

Selvom der er pres på lageret i Grenaa, garanterer medejeren af skiftselv.dk, at han og medarbejderne nok skal sørge for at få deres ordrer sendt ud.

Flere kæder og butikker døjer meget med at følge med, når det gælder ordrer på ventilatorer, og det kan eksempelvis mærkes i Skousen i Odder.

- Lige nu har vi udsolgt af gulvventilatorerne, og det har vi haft i et par dage. Der er også udsolgt på nettet. Vi burde have nogle senest fredag, men i vores verden skal vi helst ikke være udsolgt, siger Brian Westergaard, der er indehaver af Skousen i Odder.

Han siger, at salget af ventilatorer er eksploderet i løbet af de seneste 14 dage, og at butikken i Odder formentlig sælger 20 gange som mange som sidste år.

- Jeg har lavet det her i 26 år, og jeg har aldrig solgt så godt, og der er flere kæder, der har problemer med ordrerne lige nu, siger Brian Westergaard til TV2 ØSTJYLLAND.