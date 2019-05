SF: Landbrugsjord skal oversvømmes til sø

Det 28 kvadratkilometer store område Kolindsund på Djursland er blevet en del af valgkampen og klimadebatten. For at gavne miljøet, foreslår SF nemlig at genskabe Jyllands største sø, der for 150 år siden lå i området, hvor der nu er landbrug.

Lige nu bliver 2000 liter vand pumpet væk fra landbrugsområdet Kolindsund hvert eneste sekund. Området var frem til 1880 en lavvandet sø, men blev tørlagt og omdannet til 2500 hektar landbrugsjord for 140 år siden.

Nu foreslår SF, at man slukker for pumperne og lader Kolindsund blive en sø på ny.

- Vi er optagede af at tage noget af landbrugsarealet ud af drift og bringe det tilbage til naturen, for det er både godt for naturen, klimaet og miljøet. Hvis Kolindssund kunne blive lavet om til en sø, kunne det være en del af det, siger Pia Olsen Dyhr, der er formand for SF til TV2 ØSTJYLLAND.

Smukt ser det ud allerede i dag, men ifølge Foreningen Kolindsunds Venner vil det give naturen et gigantisk løft, at føre området tilbage til en sø.

Jord oversvømmet

Tirsdag var partiformanden taget på Djursland for at mødes med landmænd og naturforkæmpere. Flere har land i det område, som ville blive oversvømmet, hvis Kolindsund igen skulle være en sø.

- Det ville få den konsekvens, at min jord ville blive halveret, for halvdelen af min jord ligger i Kolindsund. Jeg tror ikke, der er nogen, der har tænkt til ende, hvad det egentlig betyder for det område herude, siger Karl Eric Pedersen, der er landmand i Kolindsund.

- Der er mange interessenter, der rigtig gerne vil noget og jeg er spændt på, om der er nogle af dem, der vil betale.

Den regning vil SF imidlertid gerne betale, forsikrer Pia Olsen Dyhr:

- Vi har lagt frem i SF at vi hvert år lægger en milliard kroner til side, som kan bruges til at gendanne natur.

Godt for naturen

I mere end et årti har Foreningen Kolindsunds Venner kæmpet for at få slukket for pumperne, der holder området tørt, så Kolindsund igen kan blive en sø. Det ville nemlig ikke kun være godt for naturen men også for klimaet, lyder argumentet.

- Det er jo et lavbundsområde, hvor der er meget organisk stof i jorden, som stille og roligt brænder af og frigiver CO2. Hvis man fylder Kolindsund op med vand, så vil man slippe for det. Plus, at der vil blive tilbageholdt kvælstof. Det vil være en stor miljøgevinst for Djursland, siger Lars Sloth, der er biolog og bestyrelsesmedlem i Foreningen Kolindsunds Venner.

Den analyse er Britt Bager (V), der er politisk ordfører for Venstre, imidlertid ikke enig i:

- Jeg synes at det jord, der er her, er så godt, at det ikke er her pengene bliver brugt bedst, siger hun.

- Vi vil gerne have mere natur, men pengene skal bruges rigtigt, og det synes jeg ikke, de bliver her.