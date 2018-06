Serieindbrudstyv tiltalt: Otte indbrud og hærværk for 100.000 kr.

Otte indbrud i private hjem, yderligere otte indbrudsforsøg, hærværk og bedrageri. Det er tilsyneladende en travl ung mand Østjyllands Politi har tiltalt.

Indbruddene er primært foregået i Grenaa og Ebeltoft mellem december 2016 og februar 2018, hvor han blev anholt.

- Vi tiltaler den 21-årige for kriminalitet, der over en længere periode er gået ud over rigtig mange borgere i Østjylland, siger Jacob Gents, der er anklagerfuldmægtig ved Østjyllands Politi.

Snyd med hjemmeside

Den unge mand, der også selv er fra Djursland, er også tiltalt for at snyde folk via en hjemmeside, hvor han påstod at sælge tøj. Mindst fire forskellige personer har overført penge til manden for tøj, som han efterfølgende aldrig sendte til dem.

Endelig er den 21-årige tiltalt for at overtræde færdselsloven og for besiddelse af euforiserende stoffer.