Serbisk målmand vender tilbage til AGF

Aleksandar Jovanovic blev hurtigt en decideret publikumsyndling på Ceres Park, da han i 2016 blev hentet til Aarhus som byens nye førstemålmand.

Efter 69 Superliga-optrædener for AGF blev han hentet til La Liga, hvor S.D. Huesca lokkede med spansk fodbold. Men nu er han tilbage i Danmark.

Mandag aften kunne AGF nemlig fortælle på sin hjemmeside, at klubben har lejet serberen frem til nytår.

- Med en lidt usikker tidshorisont på William Eskelinens skade, så tager vi ingen chancer, hvorfor Jovanovic støder til os nu. Han er en perfekt mand at få ind nu, siger sportschef Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

- Han kender klubben, omgivelserne og trænerstaben, og han får derfor let ved at træde ind i truppen. Så i den situation vi nu er kommet i, så er det en god løsning for os på den korte bane, og vi ser frem til gensynet med Jovanović, der var en afholdt spiller og holdkammerat, sidst han var i AGF.

Glæder sig til gensyn

Den tidligere publikumsfavorit glæder sig til returen.

- Jeg er meget glad for udsigterne til at komme tilbage til AGF, hvor jeg havde en rigtig god tid i klubben, da jeg var her sidst. Jeg ser frem til at bidrage til holdet og til den talentfulde gruppe af målmand, der er i AGF. Og så glæder jeg mig ikke mindst også til at se de fantastiske tilhængere og Ceres Park igen - jeg kan ikke vente med at komme i gang, siger Aleksandar Jovanović til agf.dk.