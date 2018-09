Sensommervarme kan ramme Østjylland i næste uge - men først ustadigt vejr

Der er sol og varme forude, selvom vi bevæger os mere og mere ind i efteråret.

Men inden vi når til det sommerlige vejr, skal vi først gennem en håndfuld dage med typisk efterårsvejr.

- Onsdag bliver grå og våd - i hvert fald til at starte med. Det er et sammenhængende bygeområde, der skal passere Østjylland, siger Ellen Nyboe Hansson fra TV 2 Vejret.

Prognose for onsdag klokken 16.00.

Onsdag bliver en blæsende dag, og det betyder, at bygeområdet relativt hurtigt vil passere, hvorfor der i løbet af de sene formiddagstimer og eftermiddagen bliver mulighed for at se lidt til solen.

Temperaturen bliver på 16-17 grader, og det gør sig gældende resten af ugen, som byder på ustadigt vejr med mulighed for regn alle dage.

Sommervarme kan være på vej

Men i næste uge sker der noget.

Her kan vi nemlig ifølge TV 2 Vejret meget vel få sol og 20 til 25 grader, når der - muligvis - bliver åbnet for varme sydlige vinde.

Varmen kommer snigende tirsdag i næste uge, men det er onsdag, torsdag og fredag - den 19. til 21. september - at prognoserne har decideret sommerligt vejr på programmet.

Prognose for temperaturerne torsdag den 20. september. Dette er den europæiske prognose, og den bakkes op af den amerikanske prognose i øjeblikket. Så det er sandsynligt, at vi i det mindste får det varmere i næste uge end nu. Foto: TV 2 VEJRET

Varmen kan finde vej til Danmark, når den front og tilhørende jetstrøm, som ligger lige over os i øjeblikket, sandsynligvis slår et slag langt mod nord. Så kan varme fra Sydvesteuropa og Mellemeuropa nemlig frit blæse op til os. Men om det sker, er altså fortsat usikkert, selvom prognoserne lige nu peger i den retning.