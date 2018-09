Sengene er tomme: Sygehus lukker efter 83 år

Sengene er tomme, og den sidste nål har stukket. Det tidligere Amtssygehus på Tage-Hansens Gade markerede sin endegyldige lukning fredag og tog det ikoniske skilt med ordene ”Helbrede, Lindre, Trøste” ned.

- Vi har arbejdet ud fra principperne helbrede, lindre og trøste. Noget, jeg synes gennemsyrer vores ånd her på stedet.

Ordene kommer fra Henriette Vind Thaysen, der nu kan kalde sig tidligere klinisk specialist på sygehuset i Tage-Hansens Gade.

På sådan et lille hospital får man et rigtig godt forhold. Både til de ansatte og til de pårørende. Inge Lise Forsingdal, Kantineleder på Amtssygehuset i Tage-Hansens Gade

Hun viser rundt på de nu tomme gange og stuer, der altså nu endegyldigt ikke længere er tilknyttet Aarhus Universitetshospital.

De gamle sengestuer bliver skiftet ud med nogle nye.

- På denne dagligstue har jeg haft mange samtale med bekymrede patienter, der ikke har kunne sove. Og det har været et sted, hvor man har kunne sætte sig ned i fred og ro om natten, siger Henriette Vind Thaysen, der ser tilbage på en god tid.

Det var nødvendigt

Det er dog ikke med de rosenfarvede briller, hun mindes. Selvom sygehuset ikke har fejlet noget, forstår den kliniske specialist godt, at man flytter afdelingen op i nye omgivelser i Skejby.

- Rammerne er gamle nu. De er slidte, og det er ikke orden over for patienterne, at de skal ligge på tre-sengsstuer og seks-sengsstuer og have badeværelser på gangen. Så vi trænger til at komme ud i nogle ordentlige rammer, siger Henriette Vind Thaysen til TV2 ØSTJYLLAND.

”Det Nye Amtssygehus” blev indviget den 11. maj i 1935 for 83 år siden, og så længe er der alligevel ingen, der har arbejdet der. Men kantinelederen har været der længe, og derfor er det lidt vemodigt at skulle slukke lyset for sidste gang.

De definerende ord er blandt det, der bliver taget med til Skejby.

- Jeg har været utrolig glad for at være her i 25 år. På sådan et lille hospital får man et rigtig godt forhold. Både til de ansatte og til de pårørende, siger Inge Lise Forsingdal, der indtil nu har været kantineleder på sygehuset i Tage-Hansens Gade.

Kæmpesygehuset i Skejby bliver den nye arbejdsplads for meget af personalet, og så bliver det det nye hjem for det historiske skilt med de tre ord, som de i Skejby skal forsøge at leve op til:

Helbrede, Lindre, Trøste