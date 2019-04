Sender helikopter og både: Politi frygter person i vandet

Læs også Beredskab advarer efter flere naturbrande: - Det er rigtig tørt

Helikopter og både eftersøger lørdag morgen vandet omkring Aarhus, efter en båd er fundet drivende rundt uden nogen ombord.

Hvem ejer denne jolle, som er fundet drivende i Aarhus Bugten ved den Permanente kl. 0716? #politi.dk pic.twitter.com/HL3haVytXn — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 20, 2019

- Der er en, der ringer ind klokken 07.16. Det er en, der ser den derude. Vi kan ikke udelukke, at der har været nogen ude og sejle, der er faldet i vandet, siger Bo Christensen, der er vagtchef hos Østjyllands Politi.

Leder efter ejeren

Der er tale om en 14-fods sort jolle med påhængsmotor, og politiet arbejder sideløbende på land for at finde en ejermand, der kan be- eller afkræfte, at der skulle have været nogen ude og sejle på båden tidligere lørdag.

Vi har været ude på båden, men der er ikke umiddelbart noget, der kan hjælpe med at finde en ejermand. Bo Christensen, Østjyllands Politi

- Vi er også ude og kigge i Aarhus Lystbådehavn og Egå Marine for at se, om der er nogen, der kender til det, men vi er ikke blevet klogere, siden vi begyndte at lede, siger Bo Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Båden blev set nær Den Permanente Badeanstalt omkring Risskov. Foto: Google Maps

Det vides ikke, hvor længe eftersøgningen fortsætter, men Østjyllands Politi håber snart at få afklaring på, hvorvidt både blot har været tøjret for løst og er drevet ud af sig selv, eller om der har været personer ombord.

