Selskab bag Randers FC præsenterer rødt millionregnskab

En sportsligt skuffende sæson i Superligaen, udskiftninger på træner- og ledelsesposter samt en nedgang i sponsorindtægter kan sætte sine spor.

Det må folkene bag fodboldklubben Randers FC sande, efter at selskabet Randers FC Holding A/S, som blandt andet ejer fodboldselskabet Randers FC A/S, torsdag præsenterede sit regnskab for regnskabsåret 2017/18.

Det var fyldt med røde tal, der stak i øjnene og lød på et underskud efter skat på 11,6 millioner kroner.

Svend Lynge Jørgensen er formand for selskabet, og han er langt fra begejstret for resultatet.

- Dårlige sportslige resultater med deraf følgende færre tv-penge. Dobbeltløn til direktører og trænere og afskrivninger på spillere, som vi skilte os af med af den ene eller anden grund, fører uundgåeligt til dårlige økonomiske resultater.

- Selv om vi er meget taknemmelige for den store sponsoropbakning, vi stadig nyder, så må vi for første gang i mange år konstatere, at der er et ikke uvæsentligt fald i sponsorindtægterne. Kampdagsindtægterne har også været skuffende.

Kevin Conboy i Superliga-kampenmellem Randers FC og SønderjyskE. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Tallene er utilfredsstillende

- Det er klart utilfredsstillende at måtte konstatere et underskud i den størrelsesorden. Vi har derfor igangsat en række initiativer, der gør, at noget sådant ikke gentager sig. Vi undgår formentlig ikke underskud i det igangværende regnskabsår, men det kommer ikke i nærheden af det, vi lige har rapporteret, siger Svend Lynge Jørgensen i meddelelsen.

Nettoomsætningen i 2017/18 var på knap 63,4 millioner kroner, mens egenkapitalen i Randers FC Holding A/S er på 31 millioner kroner.

Randers FC fyrede i januar i år hollandske Ricardo Moniz som cheftræner. Han nåede at stå i spidsen for holdet i tre en halv måned.

Herefter var Rasmus Bertelsen midlertidig træner, indtil klubben hentede Thomas Thomasberg til jobbet i Hobro IK i maj.

