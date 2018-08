Sejler fik kæmpe bøde: Fem personer i båden uden redningsvest

En masse folk er samlet ved havnen i Aarhus og på vandet under VM i sejllads. Derfor har Østjyllands Politi en særlig maritim indsats for at sikre, at folk overholder reglerne til søs.

- Der er rigtig mange, der kender reglerne og følger dem, og forstår hvad det handler om. Men der er enkelte, som tror, det bare handler om at starte motoren og sejle ud på vandet, fortæller Lars Bro, som er operationel leder for Østjyllands Politi i den maritime indsats.

Politiet har en særlig indsats ud for havnen i Aarhus her under VM i sejlads.

Torsdag begyndte VM i sejllads, og den ekstra opmærksomhed tiltrækker flere gæster – også til vands. I går blev tre taget i at sejle for hurtigt i speedbåde.

- De sejlede for stærkt inden for de 300 meter, siger Lars Bro.

Derudover blev en fører på vandscooter sigtet for ikke at have certifikat til at sejle. I den ene speedbåd var der ingen, der havde redningsveste på.

- Det, der gør det til en tung post er, at den pågældende ikke havde redningsveste med til de personer, der var ombord. Det koster 1.500 kroner per manglende redningsvest, fortæller Lars Bro.

Lars Bro holder skarpt øje med sejlerne ud for havnen i Aarhus.

Lær søfartsreglerne

Der var fem personer om bord – og derfor kom bøden op på 14.000 kroner i alt for at sejle for hurtigt og uden veste.

- Man skal sætte sig ind i reglerne, og man skal tage de kurser, der skal til. Det er meget, meget vigtigt, at man lærer sig søfartsreglerne. De er faktisk ikke så svære, opfordrer Lars Bro.

Det er vigtigt, at man tager reglerne alvorligt – og især her under VM.

- Så vi kan færdes sikkert til søs allesammen. Når der er så mange fartøjer samlet, så er det endnu mere vigtigt, at folk følger reglerne, siger Lars Bro fra Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi råder alle til at sætte sig ind i søfartsreglerne, inden man sejler ud.

Hvis man gør det, så møder man også lidt mere venligstemte betjente.

- Hvis man sætter sig ind i tingene, så kan man have en god dag på vandet, og så møder vi dem med et smil. Men hvis ikke de kan finde ud af det, så ordner vi det på anden vis, siger Lars Bro.

I april skærpede rigsadvokaten bødetaksterne i forbindelse med fritidssejlads. De nye takster kan du se her.

Herunder kan du se mere om politiets indsats til søs i videoen fra den 2. august.