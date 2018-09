Parkerings-app udløste ramaskrig - nu vil Securitas bruge app'en

'Ny stikker-app: Uddel p-bøder og tjen 300 kr. per gang'.

Sådan lød den knapt så positive overskrift i Ekstra Bladet, efter at TV2 ØSTJYLLAND som det første medie i april omtalte en app fra det aarhusianske firma Parkeringskompagniet.

App'en gør muligt for privatpersoner at agere p-vagter med deres smartphone.

Kasper Daae, partner, Parkeringskompagniet

Konceptet er, at en kunde blot skal sørge for et billede af en forkert parkeret bil, så ordner Parkeringskompagniet resten. Halvdelen af p-afgiften betales tilbage til Parkeringskompagniets abonnenter.

App'en udløste et større ramaskrig i medierne og blandt befolkningen. Blandt andre var FDM kritiske fordi den enkelte 'vagt' får noget i provision og dermed har en personlig interesse i, at der bliver pålagt en afgift.

Lover mere nådig kontrol

Nu har Parkeringskompagniet indgået en samarbejdsaftale med Securitas, der fremover vil bruge app'en til parkeringskontrol og digitale billet-løsninger.

Det betyder, at Securitas' servicevagter fremover vil kontrollere, at parkanterne overholder P-områdets regler og indberette eventuelle overtrædelser til Parkeringskompagniet.

- Vi synes, det er en dynamisk virksomhed, der har en ny og anderledes måde at gøre tingene på. De er meget kundeorierenterede og servicemindede, og så har de en meget, meget enkel administration, siger John Birkmose-Andersen, der er strategisk partnerchef for Securitas, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har ikke så meget at sige om den mediestorm, Parkeringskompagniet havnede i tidligere på året.

- Det blander vi os jo ikke i. For os har det været selve systemet, og vi står jo på den helt andet side af det. Vi har servicevagter til at lave kontrol af, om bilerne holder hvor de må, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Parkeringskompagniet vil stå for opsætning af skilte, service og udstedelse- og inddrivelse af afgifter.

- Selvom p-afgifter er en naturlig del af vores branche, så behøver man ikke udstede en afgift, fordi handicapskiltet ikke ligger i vatter i forruden eller være efter beboere, som er i gang med at læsse frostvarer og unger af derhjemme, siger Kasper Daae, der er partner i Parkeringskompagniet, i en pressemeddelelse, og fortsætter:

- De værdier deler Securitas med os, og derfor er vi helt trygge ved, at de fremover vil føre p-kontrol på vegne af os, og vi håber at dette partnerskab kan vokse mere end blot i Danmark.

- Vi laver ikke en slags ’Pokémon GO’ med biler, hvor folk kan løbe rundt og affotografere. Som regel er det varmemesteren, pedellen, ejeren af bygningen eller andre, som står for det, sagde Kasper Daae i april til TV2 ØSTJYLLAND (reklamefoto). Foto: Parkeringskompagniet

Parkeringskompagniet har siden sin start haft fokus på at ruske op i parkeringsbranchen.

- Vi tror på en decentralisering og et åbent og frit marked. Vi leverer mere service i vores løsning, når man søger dokumentation, end for eksempel kommuner og andre, hvor der kan gå flere uger, før man får tilsendt et billede, sagde Kasper Daae i april til TV2 ØSTJYLLAND.

Parkeringskompagniet har også ejerforeninger, boligselskaber og virksomheder som kunder.

