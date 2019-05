Se vores børnehaver og mød indbyggerne: Landsby holder åbent hus

På Mols bød molboere søndag potentielle tilflyttere velkomne til arrangementet Mød Mols 2019, hvor man kunne få en rundvisning i området og få lov til at besøge de lokale institutioner.

Og det tilbud tog familien Pedersen fra Aarhus imod. Familien består nemlig af to voksne og to børn på henholdsvis to og tre år, og derfor er det vigtigt for dem, at der er en god børnehave.

- Det værste er nok at flytte fra Skovbørnehaven, for der er vi godt stillede med den. Vi kan høre, der er et godt fællesskab herude, og at det består af mange små landsbyer, siger familiefar Svend Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Svend Pedersen var til Mød Mols 2019 sammen med sin familie. De overvejer nemlig at flytte til området.

Arrangementet er planlagt af gruppen Mols i Udvikling, som ønsker at lokke flere tilflyttere til kommunen.

Det er egentlig ikke fordi det går dårligt, for de seneste år er det lykkes Mols at få flere tilflyttere i området, men der er stadig brug for flere.

- Vi håber på, at vi har sået et frø, som kan spire og vokse og inspirere nogle mennesker til, at de kan bo på Mols og i Helgenæs. Vi har jo egentlig nogle fantastiske naturværdier, og de er ikke sådan at flytte med, så vi er svære at kopiere, siger Ole Sørensen, der er en del af Mols i Udvikling.

Familien Pedersen bor lige nu i Aarhus, men det overvejer, om Mols skal være stedet, hvor børnene bliver voksne.

Og naturen er da også et af de trækplastre, der har vakt familien Pedersens interesse.

- Det er primært naturen, der tiltrækker os, men det er også det lokale samfund. At man har et nærsamfund, som måske er en mindre gruppe, siger Svend Pedersen.

Fordele og ulemper

Mens børnene leger på børnehavernes legepladser, lytter forældrene nøje efter. For hvis familien vælger at forlade Aarhus, skal de først være sikre på, at det er den rigtige beslutning.

- Man har en let hverdag, og det er let at komme rundt i Aarhus, og der er mange fine faciliteter i Aarhus, siger Svend Pedersen.

Ole Sørensen er en del af gruppen Mols i Udvikling, og det er dem, der står bag dagens "åben by".

Og netop transporten er noget af det, der kan være sværere på Mols.

- Vi fortæller jo nok mest om de fordele, der er, men vi lægger ikke skjul på, at der også er nogle begrænsninger. Det her område appellerer til, at familien har to biler. Det er simpelthen det mest praktiske, siger Ole Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter en dag med rundvisninger og oplæg fra daginstitutionerne, er familien fra Aarhus kommet tættere på en afklaring omkring deres fremtid på Mols.

Både far og søn kan godt blive trætte efter en dag med rundvisninger og oplæg.

- Jeg føler mig mere overbevist om, at det er et rart sted at flytte til. Jeg tror godt, vi kunne se os selv herude, siger Svend Pedersen.

Over 200 nysgerrige mennesker mødte søndag op til Mød Mols 2019.