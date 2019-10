SE VIDEOEN: Småbørn ryster med hofterne og giver den gas på dansegulvet

Scenekunst er ikke kun for voksne, men også for babyer og børn. Det mener de i hvert fald hos teateret Bora Bora i Aarhus, der forsøger at vise det med en dansefestival for de yngste.

Tirsdag blev en flok børns motorik og sanser derfor udfordret i Musikhuset i Aarhus. Børnene deltog i en forestilling sammen med de professionelle dansere.

- Det er alle mulige slags oplevelser, som de absolut ikke får derhjemme. De kan opleve alle mulige ting. De bliver en del af forestillingen, og kan smage, lugte og mærke på ting, siger Jesper de Neergaard, der er kunstnerisk leder på Bora Bora dansk og visuelt teater til TV2 ØSTJYLLAND.

Den interaktive danseforestilling for børn bliver opført som en del af Bora Boras dansefestival ’Dans Baby Dans’.

Og både forældre og bedsteforældre var mødt op med deres yngste for at ryste med hofterne og svinge træbenet.

Lone Hedelund var sammen med hendes barnebarn Matti Park på fire år taget til Aarhus Musikteater for at tage del i forestillingen.

Lone Hedelund havde sit barnebarn Matti Park med til dans.

- Matti blev meget optaget af den foranderlighed, der var, og han var meget opmærksom i forhold til dansen og musikken. Det er nogle gode ting, man kan give til sine børn og børnebørn, siger Lone Hedelund.

Hun tror på, at det er vigtigt at tage børn med til kulturarrangementer.

- Jeg tror, det er godt at opleve forskellige former for kunst, kultur og musik. Det kan man måske bruge senere hen i livet, siger hun.

Formålet med forestillingen er at fremme børns kropslige udvikling og vise, at scenekunst ikke kun er for voksne.

- Scenekunst er for alle. Også for børn og babyer, siger Jesper de Neergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

God forestilling

Ditte Vejlin havde taget sin datter Alma med til dansefestivallen.

Ditte og Alma Vejlin var tirsdag til dans i Aarhus Musikteater.

- Det var godt derinde. Det var sjovt at danse, siger Alma Vejlin.

Hun bliver bakket op af mor, der også synes godt om oplevelsen.

- Jeg synes, at det var en rigtig god forestilling. Vi fik en god oplevelse. Det var sjovt at børnene selv kunne deltage, siger Ditte Vejlin til TV2 ØSTJYLLAND.

Dansefestivalen er for børn mellem nul og fire år og løber frem til d. 24. oktober.