SE VIDEOEN: Rebecca fylder en indkøbsvogn med bøger for 3000 kroner

12-årige Rebecca Bindslev fra Ørum er så god til at sprede læselyst blandt andre børn, at hun netop har vundet en konkurrence kaldet "Sommerbogen".

I dag skulle førstepræmien så indkasseres. Hun måtte vælge bøger for i alt 3.000 kroner.

Det var helt vildt og en helt vidunderlig og mærkelig oplevelse. Rebecca Bindslev, 12 år

Rebecca gik målrettet til værks, og med hænderne på en stor indkøbsvogn jagtede hun Bog og idé i Grenaas gyserbøger. Hun er nemlig det, man kalder en ægte gyser-fan.

- Det var helt vildt og en helt vidunderlig og mærkelig oplevelse. I starten troede jeg, min far løj, fordi jeg synes, det lød helt vildt, siger Rebecca Bindslev til TV2 ØSTJYLLAND.

Rebecca vandt konkurrencen blandt tusindvis af børn for sin anmeldelse af en novelle – en gysernovelle selvfølgelig.

- Den spænding man får, og den uro man får – det synes jeg, er en sjov følelse at have, siger Rebecca Bindslev til TV2ØSTJYLLAND.

Børn inspirerer børn

Bag Sommerbogskonkurrencen står Biblo.dk og landets folkebiblioteker, der hver sommer samarbejder om deres fornemste opgave – nemlig at fastholde børns lyst til at læse og dermed øve læsefærdighederne i den lange skoleferie. Sidste år deltog tusindvis af børn fra hele landet, og de lavede tilsammen 16.301 boganmeldelser og slog det rekordhøje antal anmeldelser fra året før.

Sommerbogen handler om at motivere børnene til at fordybe sig i læsningen, hvor det i højere grad er på eget initiativ, end fordi en dansklærer fortæller dem, at de skal. Det handler også om at dele sine læseoplevelser med andre børn og blive en del af et læsefællesskab, hvor man kan lade sig inspirere både på biblioteket og af de andre anmeldelser på biblo.dk og få nye idéer til spændende ferielæsning.

Børnene bestemmer helt selv, hvilke bøger de vil læse og anmelde, og om de vil lave boganmeldelserne på skrift eller som video.