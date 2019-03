Se videoen: Østjyllands Politi efterlyser indbrudstyv – kan du genkende ham?

Østjyllands Politi har været på jagt efter en indbrudstyv siden mandag, men de har ikke haft heldet med sig, og derfor beder de nu offentligheden om hjælp til at identificere tyven.

Mandag den 18. marts klokken 13:23 kastede den ukendte gerningsmand en sten gennem en rude i en villa i Borum ved Sabro.

Gerningsmanden var kun i huset i tre minutter, og på den korte tid lykkedes det ham at slippe afsted med en stol og nogle lamper af mærket PH. Herefter forlod han huset via en terrassedør.

VIDEO: På bare tre minutter slipper gerningsmanden afsted med flere Ph-lamper og en stol.

Husets beboere har et skjult overvågningskamera hængende i huset, og det har fanget gerningsmanden på video, imens han begår indbruddet.

Det er denne video Østjyllands Politi nu lægger ud til offentligheden i håb om, at nogen kan genkende gerningsmanden.

- Vi håber virkelig, at det her kan hjælpe til, at vi kan få ham identificeret og efterfølgenden finde ham, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi, Per Bennekov til TV2

Kan du genkende manden på videoen, så kontakt Østjyllands Politi på telefon 114.