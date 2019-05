Se videoen: Nu kommer elbusserne

Hvis du bruger bybusserne i Aarhus, kan du efter sommerferien se frem til mindre forurenende og formentlig også mere lydløse køreture. I hvert fald, hvis busturen går mellem Frydenlund og Holme over Aarhus C. Den såkaldte linje 13.

Busselskabet Aarhus Sporveje, Midttrafik og Aarhus Kommune er klar til at sende fire elbusser i drift fra august. Det bekræfter Finn Mikkelsen, direktør hos Aarhus Sporveje, som skal stå for den daglige drift af elbusserne.

- Vi har allerede to stående på gårdspladsen. De blev leveret i går. De sidste to bliver leveret snarest. I øjeblikket er vi i gang med at klargøre udstyret. Og så er det naturligvis vigtigt at få dem prøvet godt af i forhold til både opladning og infrastruktur, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Testkørsler i gang

Aarhus Sporveje og energiselskabet ABB testede i dag opladningen ved den patograf, der er installeret på Fuglebakkevej i Frydenlund. Her blev én af de fire busser også sendt på en køretur rundt i området.

De fire elbusser skal køre mellem Holme og Frydenlund over Aarhus C. I dag blev én af dem testet i Frydenlund.

Med elbusserne følger også nye arbejdsgange.

- Det er noget helt nyt. Og derfor er vi i fuld gang med at uddanne personale. Det er lige fra chaufførerne til dem på værkstedet og dem, der klargør busserne om natten, forklarer Finn Mikkelsen, der også glæder sig over de grønne perspektiver i elbusserne.

- Det er første skridt i bevægelsen. Hvis der skal anvendes mindre fossilt brændstof i Aarhus, er elbusser en af måderne.

En grønnere by

Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, ser frem til, at elbusserne kommer i drift. Han mener, at busserne stempler ind i kommunens klimastrategier.

- Det er endnu et tiltag i forhold til Co2-neutralitet i 2030, hvor vi som offentlig og kommune kan gå foran og reducere klimabelastningen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Elbusser udleder ikke CO2 eller partikler. Forventningen er, at busserne kan bidrage til nedbringelsen af den lokale forurening. Aarhus Sporveje oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at busselskabet lige nu arbejder på et udbud med henblik på at skaffe flere elbusser.

Teknik - og miljørådmanden mener dog ikke, at det på nuværende tidspunkt er realistisk at skifte alle busserne i kommunen. Og det vil tilmed også blive meget dyrt, vurderer han.

- Hvis vi forhaster, vil det koste 60 millioner kroner, inden flåden er afskrevet, så en udskiftning af flåden i takt med ny indkøb er sund fornuft. Det sikrer flest midler til drift af den kollektive trafik, som mangler de nødvendige opgraderinger med flere busser og ruter, siger Bünyamin Simsek.

Rådmand Bünyamin Simsek (V) mener, at de fire elbusser i Aarhus er et vigtigt skridt i retningen mod en grønnere kommune. Foto: TV2 ØSTJYLLAND.

Busserne skal løbende lade strøm via en pantograf. Pantografen leveres af energiselskabet ABB. De fire busser er af modellen Volvo 7900 Electric.