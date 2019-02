Se videoen: Nu åbner Jyllands største plantecenter

Fredag åbner plantecentret Plantorama i Egå, og det er lige så stort som to fodboldbaner.

Plantecenteret bliver Jyllands største, og det kommer til at indeholde meget mere end blomster og kaktusser. Det kommer til at indeholde oplevelser, lyder det fra den administrerende direktør i Plantorama.

Plantorama har vejret med sig, når de fredag åbner Jyllands største plantecenter.

- Det bliver utrolig spændende, og vi glæder os meget til at åbne. En af grundene, til at vi laver det så stort, er for at have plads til alle vores oplevelser, blandt andet har vi dyr, planter og mennesker. Vi kalder det en oase af liv, siger Peter Vang Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Plantecentret har blandt andet kamæleoner, papegøjer, fisk og mus.

Genanvender alt vand

Plantecentret har haft stor fokus på bæredygtighed, da de byggede deres nye center. På taget dækker solceller et område på 650 kvadratmeter.

Derudover samler de alt regnvand op og genavender al den vand, der bliver spildt i centret.

- Der er ingen vandspil, siger Peter Vang Christensen, administrerende direktør i Plantorama

Plantecentret åbner i morgen fredag, og hele weekenden vil der være tilbud og arrangementer for børn og voksne.

Øverst i artiklen kan man se en video af det nye plantecenter.