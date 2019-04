Se videoen: Letbanen spærrer for ambulance med udrykning

Tirsdag åbner letbanestrækningen til Grenaa, og det er derfor, at man mandag testkører fra Lisbjerg og til endestationen i Grenaa.

Testkørslen betød, at bommene på strækningen var nede i længere tid end normalt.

Og hvad der skulle være en harmløs testkørsel, gav imidlertid alvorlige problemer i Lystrup.

Da en ambulance med udrykning skulle køre over skæringen ved Lystrupvej, var den nødsaget til at bakke og finde en anden vej.

Årsagen var, at netop i det øjeblik, ambulancen skulle krydse letbanesporene ved Lystrupvej, var bommene nede, og Letbanen holdt og spærrede for ambulancen. Det skriver en bruger på Facebook-gruppen '8520 Lystrup'.

Opslaget er efterfølgende kommenteret flittigt af flere facebook-brugere.

Aarhus Letbane bekræfter, at der har været tog på sporet i længere tid, som kan have spærret for trafik.

- Vi testkører med koblede tog, så vi har to tog koblet sammen. I den forbindelse er man kørt ind på stationen, bakket ud og kørt ind igen. Det har betydet, at bommen har været nede i 10-12 minutter ad gangen, siger kommunikationschef for Aarhus Letbane, Jens Velling, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mens letbanen holdt stille ved Lystrupvej, nåede en lokal borger at filme ambulancen. På videoen kan det ses, at ambulancen ikke kan krydse skinnerne og derfor må vende om.

Ifølge kommunikationschef for Aarhus Letbane, Jens Velling, er det dog ikke en situation, som vil blive aktuel, når letbanen begynder at køre på Grenaa-strækningen fra tirsdag.

Det er her på Lystrupvej, at letbanen holdt stille, da en ambulance skulle krydse et spor. Foto: Google Maps

Men selvom situationen er meget uheldig, mener Aarhus Letbane ikke, at det er noget, man skal frygte, når letbanen fra i morgen kommer til at køre mod Grenaa.

- Det er super uheldigt, at det her sker. Men når letbanen begynder at køre, vil bommen ikke være nede i så lang tid ad gangen, siger han.

Vu-huu: Glæde over letbane

Tidligere har TV2 ØSTJYLLAND fortalt om netop letbanens ankomst til Lystrup.

Der befinder sig nemlig et stort smil og en glad grillbarejer bag disken på Stationsgrillen i Lystrup.

Grillbarejer Vu Khoc Mai glæder sig over, at den nye strækning åbner tirsdag.

- Det er en dejlig nyhed, og det føles godt. Så får jeg kunder igen. Når de kommer med letbanen, kommer de hos mig og får en snak og en hotdog, fortalte grillbarejer Vu Khoc Mai torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.