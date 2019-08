Se videoen: Kæmpestort mexicansk skoleskib lægger syngende til kaj

Tager man en tur på havnen disse dage, så er der både fyldt med mennesker og store skibe. Henover weekenden løber Tall Ship Races nemlig af stablen i Aarhus, og det betyder, at 46 skoleskibe fra hele verden lægger til kaj.

Kort før middag ankom det mexikanske skoleskib Cuauhtémoc til Aarhus med 237 besætningersmedlemmer, der lægger syngende til kaj.

Cuauhtémoc er ejet af den mexicanske flåde, og med en længde på 77,63 meter, er skibet det største til Tall Ship Races.

Eventet er verdens største, årligt tilbagevendende kapsejlads for skole- og øvelsesskibe. Hvert år deltager skibe i størrelser fra 30 til 300 fod og med besætninger fra ca. 30 forskellige nationer.

The Tall Ships Races blev afholdt første gang i 1956 og havde starthavn i engelske Torbay og sluttede i Portugals hovedstad. Løbet havde dengang, ligesom i dag, til formål at skabe et regatta for verdens smukkeste sejlskibe.

Modtog det forkerte pariserhjul

Udover de mange store skibe, er der også en anden attraktion, der pryder havnefronten i Aarhus. Det er Aarhus Kommune og Tall Ship Races, der har bestilt pariserhjulet, men efterfølgende har det vist sig, at der er blevet sat et andet hjul op end det, der er blevet bestilt.

Pariserhjulet som The Tall Ship Races har bestilt var egentlig 40 meter højt, men den hollandske leverandør har valgt at øge størrelsen på attraktionen med ti meter. Så nu får man altså en tur helt op til 50 meter.

- Vi er kommet ti meter tættere på himlen i Aarhus, siger Michael Jaap, presse- og kommunikationschef ved Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Og historien bag forklarer han således:

- Det kom sig af, at den hollandske leverandør ville vise os det her nye pariserhjul. Han ville vise os det største og lækreste, han har. Vi har simpelthen fået mere for de samme penge, siger Michael Jaap.

Der er i alt 237 besætningsmedlemmer på det mexikanske skoleskib.