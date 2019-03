Se videoen: Hasarderet overhaling 150 meter fra børnehave

Mandag eftermiddag var handikapbuschauffør Ivan Lerke ved at køre et barn med handikap hjem til bopælen i Tilst som så mange gange før. Han passerede en advarselstavle med skolebørn på og sagtede farten ved et helleanlæg.

- Der stod en familie og ventede på stien, som ville trække deres cykler over vejen, så jeg bremser, fortæller Ivan Lerke til TV2 ØSTJYLLAND.

Kort før helleanlægget, hvor bilisten overhalede hasarderet, er der opstillet en advarselstavle, som fortæller, at der er børn i området.

Utrolig risikabelt

Der var ingen modkørende, så den lille familie med to voksne, ét mindre barn på egen cykel og en cykeltrailer begynder at trække ud på vejen.

Da familien næsten er ved helleanlægget midt på vejen sker der noget, som ryster Ivan Lerke dybt.

- Der holder flere biler bag mig og én af dem vælger at overhale ved at køre venstre om helleanlægget. Det er utrolig risikabelt, siger han.

- Hvis ét af børnene var stukket i forvejen, da de så, at forældre gik ud på vejen, så var det gået grueligt galt.

Fra overhalings stedet er der i fugleflugt 150 meter ned til en daginstitution med 52 børn under seks år.

Meldt til politiet

Ivan Lerke har på sin handikapbus et lille kamera, som optager hans kørsel. Den hasarderede overhaling blev derfor fanget på bånd.

Båndet har han sendt videre til Østjyllands Politi.

- Det er utrolig egoistisk kørsel. Han kunne jo ingenting se derommefra, hvor han kørte, så han kunne ikke vide, om der var et barn, der pludselig løb ud, siger han.

Der er ikke et fodgængerfelt dét sted, hvor familien trak over med deres cykler, men i stedet et helleanlæg. Anlægget markerer krydset mellem Tilst Vestervej og det stisystem, som forbinder børnehaven med boligområdet på den anden side af vejen.

Klip i kørekortet

Ifølge kørelærer gennem 20 år Soran Ahmed kan overhalingen på Tilst Vestervej give et klip i kørekortet.

- Han overhaler venstre om et helleanlæg og det er en alvorlig forseelse, som udløser et klip i kørekortet, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

At overhale henover en fuldt optrukket spærrelinje udløser en bøde, men overhaling venstre om helleanlæg er niveauet værre. Derudover lader det til at bilisten har overset færdselstavlen, der advarer om børn – en tavle, der ellers burde udløse ekstra agtpågivenhed hos bilisterne.

- Det er en skærpet omstændighed og i det her tilfælde kunne han have overset folk og der kunne være sket noget alvorligt.

Ikke ualmindeligt

Ifølge kørelæreren er det desværre ikke ualmindeligt at se denne type overhalinger.

- Det er desværre også noget, vi oplever, når vi kører skolekørsel, fortæller Soran Ahmed.

- Folk synes ikke, vi kører hurtigt nok og så ser vi nogle gange her i Aarhus, at folk udsætter sig selv og andres liv for fare unødvendigt ved at overhale hasarderet.