Se videoen: Fugle marcherer til musik i fængsel

Lyden af en sælsom fløjte og marchtrommer dannede søndag lydrammen om et noget anderledes optog: 12 gæs vraltede på rad og række sammen med to klovneklædte mennesker. Stedet er fængselsgården i det tidligere statsfængsel i Horsens og anledningen er det årlige julemarked Jul på Fængslet.

Det er det hollandske ægtepar Tamara Diks og Roy ten Brincke, som marcherer med deres fugle, der er gæs af arten toulouse.

De to har trænet gæs i at gå gåseparade i snart et årti og fik ideen fra Tamara Diks bror. Han begyndte for mere end tyve år siden at træne gæs til at gå parade. Men for snart ti år siden blev efterspørgslen på gåseparader så stor, at han ikke kunne følge med og så dannede Tamara Diks og manden deres egen gåsegruppe.

Påklædningen er festlig hos de to gåseførere. Foto: Palle Hansen

Gæs indendøre

Gæssene kommer til ægteparret, når de stadig er i ægget og bor efter udklækning de første måneder af deres liv inde i parrets hus. Her følger de Tamara Diks i alle daglige gøremål og får på den måde både respekt for og tillid til hende.

Når gæssene er blevet teenagere kommer de igen udenfor og herefter begynder opdragelsen. Det tager 1,5 år at træne fuglene til at kunne gå i parade og når de først har lært det, så går de i 5-10 år, før de bliver pensioneret.

Ægteparret optræder i november og december på julemarkeder over hele Europa med deres gåseparade.