Se videoen: 12 'nuttede' anakonda-babyer er kommet til verden

Der er glæde i Randers Regnskov.

De er nemlig blevet mindst tolv anakondaer rigere, efter deres grønne anakonda-hun netop har fået babyslanger.

Men det var ikke helt smertefrit at tælle de mange nytilkomne.

- Udover at de er ualmindeligt nuttede at se på, så er de også nogle små hidsigpropper og har tendens til at bide, siger biolog Asser Øllgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

En gang i mellem tager vi vores hanner og sender dem ind til hunnerne, og fordi de er meget konkurrenceminded, så de tænker, at nu skal de dæleme knalde. Asser Øllgaard, biolog, Randers Regnskov

Men det er ikke første gang i Randers regnskovs historie, at de har fået babyslanger. De sørger nemlig for aktivt at avle.

- Der er kun to hunner i anlægget, men en gang i mellem tager vi vores hanner og sender dem ind til hunnerne, og fordi de er meget konkurrenceminded, så de tænker, at nu skal de dæleme knalde, forklarer Asser.

Det største kuld slanger, regnskoven endnu har fået, lyder på 20 unger.

Øverst i artiklen kan du se videoen af de 'nuttede' slangeunger.