Se verdens (måske) største kage: Vejer over 600 kg

Normalt bliver der lavet kagemænd, men i går blev der færdiggjort en gigantisk kageand. Faktisk så stor, at det uofficielt slår rekorden for verdens største kagemand. Det var bagermester, Poul Pedersen, fra Brødværkstedet i Randers, der fik den store ordre.

Brødværkstedet har før fået store ordrer, hvor flere hundrede skulle spise kage, men det er første gang, at det er over 1.000 mennesker, der skal brødfødes.

Guinness Rekordbog

Bageriet ringede til Guinness Rekordbog, som skulle til at registrere den som verdens største kage, men tekniske fejl bremsede for processen. Derfor kan kageanden derfor uofficielt kaldes for den største kagemand, der er lavet.

- Det er et kæmpe puslespil med 200 brikker plus alle hjørner – så cirka 250 brikker. Det bliver sjovt at samle, grinte Poul Pedersen, som med hænderne fulde prøvede at færdiggøre kagen sammen med 10 andre bagerkolleger.

Socialt udsatte spiser kagen

Det var Ferie Camp, der er en lejr for socialt udsatte i Randers, som tog imod kagen. Ferie Camp blev afholdt af Landsforeningen af Væresteder, som også havde placeret kageordren. Dette år blev der samlet 1.500 sultne deltagere på Langvang Idrætscenter.

Opskriften på verdens største kageand 100 kilo mel

12,5 liter æg

En masse gær

125 kilo margarine

50 liter wienerbrød

125 kilo remonce

125 kilo creme

50 liter glasur

10 kilo slik

Kilde: Bagermester Poul Pedersen Kilde: Bagermester Poul Pedersen

Se billederne herunder:

1.500 mennesker skulle spise kageanden. Foto: Sebastian Løndal - Landsforeningen af Væresteder

Kagen vejede over 600 kg. Foto: Sebastian Løndal - Landsforeningen af Væresteder

Der var cirka 250 plader kage. Foto: Sebastian Løndal - Landsforeningen af Væresteder

Bagermester Poul Pedersen har aldrig fået så stor en ordre før. Foto: Sebastian Løndal - Landsforeningen af Væresteder