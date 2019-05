Se udsigten fra Danmarks højeste ’hjertekig’

Der er udsigt til både by, havn og skov i den nye tårnhøje forlystelse Hjertekig, der åbner i Tivoli Friheden i begyndelsen af juni.

Hjertekig rager 65 meter op i højden. Det er højere end rådhustårnet på Aarhus Rådhus, som ’kun’ måler 60 meter.

Derfor giver Hjertekig et helt nyt udsyn udover Aarhus.

- Det er den højeste forlystelse her i Tivoli Friheden, men faktisk også den højeste af sin art i Danmark, siger administrerende direktør Henrik Ragborg Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi er stolte af at være en del af Aarhus, og det med at se den by, man elsker oppe fra toppen af et tårn. Henrik Ragborg Olesen, administrerende direktør, Tivoli Friheden.

Navnet på den nye forlystelse er en kombination af kærligheden til Aarhus og muligheden for at se byen oppefra.

To forskellige ture

Når gæsterne i Tivoli Friheden snart kan prøve Hjertekig, er der noget for enhver smag.

Man kan nemlig selv bestemme, hvilken slags tur man vil på. Det er muligt at vælge mellem to forskellige programmer.

Hjertekig rager 65 meter op i højden.

Den vildeste tur er for dem, der elsker at få et seriøst sug i maven, da det byder på et frit fald fra fuld højde med en acceleration på 5G.

Hvis man derimod gerne vil nyde udsigten i ro og mag, er det muligt at tage turen op og ned i et roligt tempo.

Flere vil sikkert allerede nu have bekymrende miner, om hvor vidt man så kan komme til at tage fejl af de to ture.

- Vi har indtil videre lavet to kø-systemer, så det er opdelt i en kø til den vilde tur og en til kigge-turen, derefter vil vi alt efter popularitet vurdere, om én af ruterne skal køre mere end den anden, siger Henrik Ragborg Olesen.

Den nye forlystelse erstatter den ikoniske rutsjebane ’Orkanens Øje’, der efter 31 års tro tjeneste kørte sin sidste tur i efteråret 2018.