Se imponerende video: Svømmende ørn fik fat på for fed fisk

Der var jubel, både hos ørne og naturtyper, da en havørn i går hev den helt store fangst i land.

På en stor ø i Egå Engsø nord for Aarhus holder et ynglende havørnepar til, og i går manglede der ikke noget på menuen.

- Havørne-hannen var på vej østpå, og pludselig vendte den 120 grader i luften og styrtdykkede. Det var så efter en stor fisk, som viste sig at være så tung, at havørnen ikke kunne flyve med den. Så den valgte at svømme tilbage, siger Jakob Sørensen, naturformidler hos DetHeltVildt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Egå Engsø blev lavet i 2006 ved at lukke for flere dræn af nogle enge i Egådalen. Dermed opstod der et kæmpe vådområde, som har tiltrukket en masse fugle

Med et vingefang på op mod 2,6 meter kaldes havørnen for "den flyvende dør", fordi den i luften har en lidt firkantet form med sine enorme vinger.

- Det er ret vildt, at den overhovedet kan svømme. Jeg har aldrig set det før, så det sker ikke hver dag, siger Jakob Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Havørnen kan godt flyve med havørreder, der kan veje op til fire kg.

Så Jakob Sørensen gætter på, at det kunne være en stor gedde, den havde kløerne i.

- Jeg er 90 procent sikker på, at det var en stor fisk, den havde fat i. Byttet var gemt bag krat og i vand, så det var simpelthen ikke til at se. Men jeg kunne se, at ørnen bed lyse slaskede kødlunser af byttet, hvilket tyder på en fisk, siger Jakob Sørensen, naturformidler hos DetHeltVildt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Storartet fuglenatur

Egå Engsø er generelt et populært område for fugle, fordi de her har masser af plads.

Nogle af dem, der har valgt at slå sig ned, er et ynglende havørnepar.

- De er der hver dag, men de har flere steder, de holder til ved søen - dog oftest på den store ø eller langs vestbredden. Så der er rig mulighed for at se dem, man skal bare have en kikkert med, siger Jakob Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Egå Engsø er et resultat af, at man fra politisk side valgte at stoppe kunstig dræning af Egådalen i 2006.

- Efter at man har genoprettet naturen har søen fået et enormt rigt fugleliv med tusindvis af fugle, adskillige sjældne fugle og endda et ynglende havørnepar. Det er noget af Aarhus' absolut bedste og fedeste natur, som alle bør opleve, siger Jakob Sørensen, naturformidler hos DetHeltVildt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Havørne i fremgang

Hvert år opgør Dansk Ornitologisk Forening (DOF) antallet af nye flyvefærdige havørneunger i Danmark.

Siden 1995, hvor ørnen vendte tilbage til landet, er bestanden vokset markant.

Dykket i 2017 skyldes et udbrud af fugleinfluenza. Tallene stammer fra DOF’s årlige ørnerapport, hvor de blandt andet opgør antallet af besatte reder og flyvefærdige havørneunger.

I 2018 blev der registreret 122 nye havørneunger.

Det er en fremgang siden 2017 og betyder, at Danmark nu er oppe på 940 nyregistrerede havørneunger, siden havørnen begyndte at yngle i landet igen i 1995.

Havørnen blev ellers udryddet i Danmark i 1911 på grund af intensiv jagt, men er nu tilbage.

Siden 1967 har rovfugle været fredede i Danmark, herunder havørnen.