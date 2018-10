Se hvordan vinterens første sne faldt hos østjyderne

I nat gik vi over til vintertid. Bogstaveligt talt. For i nat fik vi sæsonens første frostgrader, og med det også noget nedbør.

Sne.

På vores Facebook-side har en del af vores brugere delt billeder, og på den måde kunne give et fint overblik over, hvordan det ser ud i regionen. Tak for det!

Varmere vejr på vej

Det er ikke så ofte, at der falder sne i oktober. Og det får også en meget brat ende. Ifølge TV2 VEJRET bliver vejret de kommende dage mildere temperaturmæssigt, mens der vil fortsat være en del nedbør og blæst.

Foto: Tina Stanley Portz

Hornslet Foto: Charlotte Pedersen

Foto: Britta Nielsen

Foto: Anita Tolborg Van Westbroek

Foto: Charlotte Vetterlain Thomsen

Agri Foto: Christian Høegh

Foto: Dominika Szmyt

Foto: Dominika Szmyt

Skægkær Foto: Finn Hansen

Frausing Foto: Gitte Bjerre

Aarhus Foto: Hanne B. Nielsen

Foto: Jan Kronborg

Djursland Foto: Heidi Elmstrøm Andersen

Foto: Jørgen Petersen

Søften Foto: Lone Katrine Thaysen

Risskov Foto: Lotte Hedegaard Hansen

Thorsager Foto: Mie Hjelmager Johansen

Foto: Peter Elkhøj

Foto: Peter Elkhøj

Foto: Pis Nørgaard Munk Gadensgaard

Foto: Pis Nørgaard Munk Gadensgaard

Randers Foto: Rikke Ekkelund Hertzbeg

Foto: Tine de Linde

