Se her: Så meget er boligerne værd i din kommune

På Samsø kan boligejerne juble over en stor stigning i boligpriserne, mens man i Syddjurs Kommune nok skal vente lidt med at sætte huset til salg.

Der er stor forskel på, hvordan priserne har udviklet sig på rækkehuse og villaer, alt efter hvor i Østjylland de ligger.

På Samsø er kvadratmeterpriserne steget med næsten 1500 kroner det seneste år. I Syddjurs Kommune er kvadratmeterprisen derimod faldet med et næsten tilsvarende beløb.

Total set er boligpriserne i Østjylland faldet med en procent. Det viser nye tal fra Finans Danmark.

Prisudviklingen 1. kvartal 2018/2019.

Men kigger man på de forskellige kommuner i landsdelen, er der altså stor forskel på, hvor meget priserne er steget og faldet.

Folk vil bo på Samsø

En af de kommuner, hvor priserne er steget rigtig meget, er Samsø Kommune. Her er den gennemsnitlige kvadratmeterpris steget med 22 procent.

Vi oplever stor interesse fra fastlandet. Her er lidt mere ro, mere nærhed og knap så meget stress. Det er for mange mere børnevenligt end at bo i storbyen, siger Ulla Olsen. Ulla Olsen, daglig leder for Home på Samsø.

Og det kan ifølge Ulla Olsen, der er daglig leder for Home på Samsø, skyldes, at Samsø for tiden er særdeles populært.

- Vi oplever stor interesse fra fastlandet. Her er lidt mere ro, mere nærhed og knap så meget stress. Det er for mange mere børnevenligt end at bo i storbyen, siger Ulla Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

En anden årsag, til at Samsø er populært blandt boligkøberne, kan være, at der snart kommer en ny færge til øen. En såkaldt hurtigfærge, der skal sejle mellem øen og Aarhus.

Selvom Samsø er steget med 22 procent, så er prisniveauet stadig på mere eller mindre samme niveau som før finanskrisen. Sebastian Beres, direktør hos ejendomsmæglerfirmaet Brikk.

Sebastian Beres, der er direktør hos ejendomsmæglerfirmaet Brikk, er prisstigningen på Samsø helt naturlig.

- Selvom Samsø er steget med 22 procent, så er prisniveauet stadig på mere eller mindre samme niveau som før finanskrisen. De fleste byer er på et prisniveau, som nu er langt højere end før finanskrisen. Derfor kan man sige, at stigningen i Samsø Kommune egentlig er helt naturlig og følger samme udvikling, som vi har set i langt de fleste byer og kommuner i Danmark, siger Sebastian Beres.

Pris pr. kvadratmeter 1. kvartal 2018/2019.

Prisfald i Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune har modsat Samsø oplevet en tilbagegang i prisniveauet. Her er priserne faldet med 12 procent. Det kan skyldes, at der er for langt ind til byerne, mener Troels Gravgaard, der er ejendomsmægler hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen.

- Det er i byerne arbejdspladserne og uddannelserne er, og folk vil helst ikke for langt væk fra der, hvor deres dagligdag er, siger John Frandsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der bliver gjort meget for at lokke flere ud på landet. Troels Gravgaard, ejendomsmægler hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen.

Troels Gravgaard understreger dog, at der er stor forskel på, hvor i kommunen huset ligger. Blandt andet i Rønde og Hornslet oplever de ifølge Troels Gravgaard fremgang i priserne, fordi byerne ligger forholdsvis tæt på Aarhus.

- Der bliver gjort meget for at lokke flere ud på landet. Blandt andet har ’Mols i Udvikling’ udvidet Brugsens åbningstider, og der er blevet sat flere busruter ind, siger Troels Gravgaard.

Derfor forventer Troels Gravgaard også, at der i fremtiden vil rykke flere til området, hvilket i sidste ende kan betyde en prisstigning på boligerne.