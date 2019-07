Se den søde video: Kattekilling får ny familie efter kast fra bil

En kattekilling fik sig en hårdfør start på livet, da den på brutalt vis blev dumpet ud af et bilvindue, fordi ejerne tilsyneladende ikke længere ønskede at have den.

Han havde katteinfluenza og øjenbetændelse, da han kom ind, men nu er han begyndt at lege og blev gode venner med en anden efterladt killing. Lise Svejgaard, dyrlæge

Men nu er der godt nyt for den lille killing.

Efter den har været i behandling på Viborg Dyreinternat, er der nu også en plejefamilie, der er klar til at tage sig af den.

- Vi har fundet en plejefamilie, der skal have ham i dag, indtil han er gammel nok til at være mere alene, og så har vi faktisk også allerede fundet en kommende ejer, fortæller dyrlæge Lise Svejgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

01:00 VIDEO: Se den søde video af killingen 'Lucky' her. Luk video

Killingen har fået navnet 'Lucky', og det var gennem Dyrenes Beskyttelses akutlinje 1812, at den blev fundet og reddet i tide.

- Han er stadig utroligt tynd, men han har responderet fint på behandlingen. Han havde katteinfluenza og øjenbetændelse, da han kom ind, men nu er han begyndt at lege og blev gode venner med en anden efterladt killing, fortæller dyrlægen.

Læs også Kattekilling smidt ud af vindue på bil: - Det er fuldstændig mangel på medfølelse

Vælter ind med dumpede katte

Dyrlægen fortæller, at det lige nu vælter ind med katte, især killinger, hos internatet i Viborg.

Internatet havde regnet med at skulle modtage 250 katte i år, men alene i løbet af de seneste tre måneder er der kommet 235 ind, siger Lise Svejgaard.

Hvis man overvejer at få en kat, så kontakt et af internaterne, for der er simpelthen så mange internater, der kunne bruge en hjælpende hånd. Lise Svejgaard, dyrlæge

- Lige nu får vi 10 ind om dagen. Alene i dag har jeg fået ni nye killinger, som alle skal have et hjem. De bliver efterladt i papkasser og forladt.

Selvom 'Lucky' stadig er tynd, så fortæller dyrlæge Lise Svejgaard, at killingen er ved at være helt på toppen igen.

Derfor har hun også en opfordring til kommende katteejere. Der er nemlig flere ting at overveje, inden man tager imod en kat.

- Hvis man overvejer at få en kat, så kontakt et af internaterne, for der er simpelthen så mange internater, der kunne bruge en hjælpende hånd. Og så tag ansvar. Eventuelt få dem steriliseret, hvis det bliver for uoverskueligt med en masse killinger, lyder det.

Læs også Anni så en killing blive smidt ud af bilvindue

Anni så killing blive dumpet

Da Anni Bülow fra Egå for mnogle uger siden var på vej ud til en kunde nær Hammel, fik hun ud af det blå en oplevelse, der rystede hende dybt.

Det går op for mig, at det er en kattekilling, som lige er blevet kastet ud af vinduet. Jeg kunne se, at den rejste sig op og rendte ind i krattet. Den døde ikke. Anni Bülow

Foran hende kører en sølvgrå stationcar med ca. 70 km/t, og Anni Bülow bliver chokeret, da hun ser noget blive kastet ud af førerens bilrude.

- Jeg ser en grå og hvid uldtot trille henad vejen. Jeg har nedrullet vindue, og samtidig hører jeg et skrig, fortalte hun tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Webdok: Katte forsvinder på mystisk vis. Hvem står bag?

I sidespejlet ser hun et lille dyr rejse sig og løbe ind på marken.

- Det går op for mig, at det er en kattekilling, som lige er blevet kastet ud af vinduet. Jeg kunne se, at den rejste sig op og rendte ind i krattet. Den døde ikke. Jeg troede ikke på, hvad jeg så. Jeg troede, jeg havde set forkert.