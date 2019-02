Se den smukke video: Færge i havn efter 20.000 kilometers rejse

Den har nærmest været jorden rundt. Fra den Australske vestkystby Perth er den sejlet forbi Indien, op gennem Suezkanalen og via Middelhavet til Danmark.

Søndag ankom færgen Express 4 efter 20.000 kilometers rejse til Aarhus Havn, hvor den bliver en del af Molslinjens færge-familie.

- Det er altid en dejlig oplevelse, når en helt nybygget færge efter års planlægning og hårdt arbejde endelig ligger på sin plads i havnen. Nu glæder vi os bare til at sætte den i drift og vise den frem til vores gæster, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.

Vejret var usædvanlig smukt, da den nye færge ankom til Aarhus Havn. Foto: Kasper Hornbæk. Foto: Kasper Hornbæk

Øget kapacitet

Den nye færge har plads til 1000 passagerer og 400 biler ad gangen og er dermed på linje med Molslinjens to andre katamaraner Express 2 og Express 3.

Den spritnye færge Express 4 erstatter den noget mindre færge Max på ruten mellem Sjællands Odde og Aarhus.

- Det betyder, at vi med tre superfærger øger vores kapacitet på Kattegat med næsten 20 procent, siger Carsten Jensen.

Smukt så det ud, da Molslinjens nye færge Express 4 ankom til Danmark søndag. Foto: Kasper Hornbæk

Meget ens

Efter planen sejler Express 4 sin første tur fra Aarhus til Odden den 14. marts klokken 7.45.

Ugerne op til jomfrurejsen med passagerer vil Molslinjen bruge på at gøre Express 4 helt parat til at modtage passagerer.

Det er nemlig et andet værft, der har bygget Express 4, end det værft som står bag Molslinjens to andre superfærger.

- Det er et værft i Perth, der har bygget den og derfor er den lidt anderledes. Vi skal derfor lige rette nogle småting til, så det bliver nemt for kaptajner og besætning at gå direkte fra de andre færger og til Express 4, siger Jesper Maack, der er PR og kommunikationschef hos Molslinjen.

For passagererne vil Express 4 minde meget om Molslinjens øvrige færger.

- Indretningsmæssigt vil det kun være det trænede øje, som kan få øje på forskellighederne, siger kommunikationschefen.