Se den glade video: Kærestepar lykkelige til Kandiskoncert

Der blev danset, sunget og spillet luftguitar til den helt store guldmedalje, da Kandis onsdag gav koncert i Arena Midt i Kjellerup.

Silkeborg Kommune havde nemlig inviteret alle borgere med fysiske og psykiske handicap til koncert.

Efter Kandis havde spillet et par sange, var det svært at finde nogen blandt publikum, som ikke havde et smil på læben.

- Jeg er helt vild med Kandis, det er så fedt at synge med på deres sange, siger Anders Andersen, der var én af deltagerne til dagens fest.

Kim Bach Mikkelsen (t.v.) og hans kammerat gav Kandis selskab på scenen under onsdagens koncert.

Mellem dansene og de velkendte sange valgte en række af de inkarnerede fans at holde Kandis med selskab på scenen.

Selskab på scenen

Én af dem, der hoppede op til bandet, var Kim Bach Mikkelsen. Han er selv en habil guitarist og stor fan af Kandis. Derfor fik han lige lyst til at vise sine evner på luftguitar for dem.

- Jeg havde bare lige lyst til at spille sammen med Kandis, det var rigtig sjovt og hyggeligt at prøve, siger Kim Bach Mikkelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kim Bach Mikkelsen var til koncerten sammen med sine venner og bofæller fra hans bofællesskab i Silkeborg, men vigtigst af alt var kæresten Elin også at finde blandt publikum.

De to interesserer sig begge meget for musik. Hun var derfor mindst ligeså glad for at opleve Kandis spille live og at stå med dem sammen på scenen.

- Det er så dejligt at være her, der er fyldt med glade mennesker, god mad og god musik. Min kæreste Kim og jeg kan godt lide at gå til koncerter sammen, siger Elin Bjerring Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom de ikke altid er enige om, hvilken slags musik de skal høre - så er de dog enige om, at Kandis holder.

Koncerten blev afholdt i anledningen af Kjellerups 150 års jubilæum og Kjellerup Håndboldklubs 100 års jubilæum.