Brugernes egne billeder: Se den flotte Sankt Hans i Østjylland

Rammerne kunne ikke have været bedre, da vi søndag aften sang midsommervisen og brændte bål af i det østjyske.

Der var således solskin og varmt vejr over hele linjen, så man udover at brænde det traditionelle bål af også kunne grille og hygge udenfor.

Mange af TV2 ØSTJYLLANDs brugere har foreviget et Sankt Hans-øjeblik, og her kan du se, hvordan Sankt Hans forløb 10 forskellige steder i Østjylland.

Yding Skovhøj: "Danmarks højeste bål! Fantastisk at blive inviteret til toppen af Danmark for at holde årets Sankt Hans tale. Sikke en udsigt og sikke et vejr", skriver formand for Plan og Miljøudvalget i Horsens Kommune, Martin Ravn. Foto: Martin Ravn

Byparken, Skanderborg: "Parken fyldt", lyder den korte melding fra Henning Bredahl Thomsen i facebookgruppen Skanderborg-borgere. Foto: Henning Bredahl Thomsen

Kærsmindeparken, Randers: "Sankt hans aften går nu på held. Jeg var først med familien i Kærsmindeparken til spejdernes arrangement. Hovedbudskabet i mine tale var fællesskabets styrke. Hver især kan vi meget alene. Men ingen af os kan alt uden andre. Vi skylder alle en meget stor tak til fællesskabets værdier, skriver det spritnye folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Malte Larsen. Foto: Malte Larsen

Kjellerup: "Sankthans på "Bjerget". Aldrig i mands minde har vejret været så godt sankthansaften. Heller aldrig har der været så mange tilskuere", skriver Dorrit Hvam i facebookgruppen 8620 Kjellerup.​​​​​​ Foto: Dorrit Hvam

Lunden, Silkeborg: "Der var nogle, som påstod, at 200 svigersønner stod i kø i går hos Bygma for at købe koste. Det tror jeg ikke på, men vi havde en dejlig Sct. Hans aften i Lunden, hvor vi var mere end 1000 mennesker, og hvor jeg havde æren af at være konferencier - flot arrangement af LO Silkeborg Favrskov, skriver Henrik Fjeldgaard Larsen. Foto: Henrik Fjeldgaard Larsen

Stevnstrup: "Tak for en fantastisk Sct. Hans aften i smukke omgivelser ved åen. Grillpølser, sodavand og øl samt gratis snobrød, popcorn og pandekager til børnene", skriver Henning Munkholm Eriksen.

Galten: "Så er Sankt Hans fejret og sommeren står for døren. Mange folk på Bytoften og hyggelig stemning. Bålet er brændt ned og det samme er heksen. God sommer!", skriver Tage Nielsen. Foto: Tage Hansen

Spentrup: Flot talerstol i Spentrup. Fantastisk at holde tale på. Stor tak til KFUM spejderne i #spentrup. Elsker Skt. Hans, de lyse nætter og fællesskabet omkring bålet, skriver borgmester i Randers Torben Hansen. Foto: Torben Hansen

Solbjerg: "Sankt Hans aften på Lundbjergvang", lyder det fra Bent Nicolaisen, der har delt dette billede i facebookgruppen "8355 Solbjerg". Foto: Bent Nicolaisen

Ulstrup: "Mange mennesker var mødt op til sankthans på Dannebrogspladsen i det dejlige vejr, skriver Søren Gade.