Se billederne: Tusinder demonstrerede for flere voksne til børnene

Tusinder var lørdag eftermiddag på gaden for at demonstrere for bedre normeringer i daginstitutionerne.

Demonstrationen var landsdækkende og i Østjylland var der anmeldt demonstrationer i Aarhus, Randers, Horsens, Silkeborg, Grenå, Skanderborg og på Samsø.

Bedre normeringer. Det er kort og godt ønsket fra demonstranterne. I Randers blev der i fællesskab råbt: "Varme hænder, flere af dem. Ellers går vi aldrig hjem."

Østjyllands Politi anslår, at omkring 1000 personer var mødt op til demonstrationen i Aarhus. Foto: Sophie Mogensen

Demonstranterne i Aarhus gik fra Store Torv til Rådhuspladsen. Foto: Nina Janjua.

Fagforeningen FOA var også med ved demonstrationerne lørdag. Her et skilt fra dagens demonstration i Grenå.

Også i Silkeborg var folk mødt frem for at vise deres støtte til de landsdækkende demonstrationer. Her var omkring 500 personer tilmeldt demonstrationen. Foto: Heidi Johansen

Signe Sigsgaard von Burg var sammen med sine børn med i demonstrationen i Randers. - Kærlighed skal ikke nedprioriteres i vores samfund. Det er virkelig vigtigt, siger hun.

Både unge og gamle. Børn, forældre og bedsteforældre var med, da omkring 1000 personer gik fra Store Torv til Rådhuspladsen i Aarhus for at demonstrere for bedre normeringer. Foto: Mette Bjerre

De landsdækkende demonstrationer gik under sloganet "Hvor er der en voksen?". Her et farverigt skilt fra demonstrationen i Grenå.

Anette Ruby Liebe var en af arrangørerne bag demonstrationen i Grenå. Hun er selv forælder og har aldrig tidligere været med til at stable en demonstration på benene. Det her budskab er dog virkelig vigtigt for hende, siger hun.

Mange var samlet i Randers, hvor en mand råbte slogans i en megafon.