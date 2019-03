Se billederne: Stort gepardkuld i dyrepark skaber opsigt

”Se den lille kattekilling, nej hvor er den sød”.

Ordene er formentlig blevet sunget en del i Ree Park de seneste par uger. De har nemlig fået hele syv nye killinger. Og søde er de, men når de vokser op bliver de et af verdens hurtigste rovdyr.

Der er nemlig tale om gepardkillinger.

Syv killinger er kommet til verden, og det er det største kuld, parken har haft hidtil. Foto: Ree Park

- De er lige knap tre uger gamle nu. Det er det største kuld, vi har haft til dato. Vi har haft et kuld på seks tidligere, men syv er absolut i den sjældne ende. Jeg kender kun til et par andre tilfælde i Europa, hvor der har været otte, siger Jesper Stagegård, der er direktør i Ree Park.

Parkens logo er en gepard, og det er ikke tilfældigt. Deres gepardavl er nemlig noget af det, de er stolte af, for det er en større videnskab end at opdrætte en almindelig huskat.

Når hun så er ude og får lidt at spise og lidt luft, så kommer hun, ligesom menneskemødre har brug for, lige lidt væk fra det hele. Jesper Stagegård, direktør, Ree Park

- Der er flere kuld på vej. Vi har arbejdet med det i mange år, og blandt kattedyr regnes geparderne for en af de sværeste dyr at avle på. Man skal kende alle de små finurligheder og tricks. Det er super vigtigt, at dyrepasserne kender til geparderne enkeltvis, siger parkdirektøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Har brug for pauser

Gepardhunnen er en kærlig mor, men det er en af de fælder, man kan falde i, når man er dyrepasser. For selvom hun elsker sine unger, er hun også nødt til at få en pause i ny og næ.

- Om morgenen bliver hun lukket ud i sit anlæg af dyrepasserne. Når hun så er ude og får lidt at spise og lidt luft, så kommer hun, ligesom menneskemødre har brug for, lige lidt væk fra det hele og får lov at være sig selv, inden hun går i ammestuen igen, siger Jesper Stagegård.

Men også ungerne har en daglig rutine, mens deres mor er ude og strække benene.

Gepardhunnen giver ungerne mælk. Foto: Ree Park

- Imens hun er ude, så har dyrepasserne den aktivitet, at de vejer ungerne og tjekker dem efter sundhedsmæssigt. Vi har nogle protokoller, der siger, at hvis de taber vægt et enkelt døgn, så er det ok, men hvis de taber vægt to døgn i træk, så tager vi dem ud og giver dem noget supplement, siger direktøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Fra påsken kan besøgende se gepardhunnen med sine syv unger, og de vil være der hele sæsonen. Men det er ikke planen, at de skal være der hele deres liv.

- Ungerne skal være i parken i halvandet til to år, og så sender vi dem ud i andre parker. Geparden er gået fra at være relativt talrig, da vi startede for 14 år siden, der regnede man med, at verdensbestanden lå på 14.000 individer. 10 år efter lå tallet på 7.000, og i dag er det endnu lavere, siger Jesper Stagegård.

Killingerne har endnu ikke navne, så for at kende forskel på dem, bliver de klippet forskelligt. Derfor kalder passerne ungerne for navner som topcut, leftcut og rightcut.