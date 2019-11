Se billederne: Stor havneudvidelse vil ændre udsigten

Aarhus Havn planlægger at udvide havnen med en ny molearm og nye kajer ud i havet mod øst. Nu skal projektet i forhøring, hvor naboer, virksomheder og andre interessenter har mulighed for at komme med deres inputs.

Læs også Forening imod havneudvidelse: - Total ændring af hele Aarhus

I forbindelse med den proces har Aarhus Kommune nu offentliggjort de første visualiseringer af, hvordan havneudvidelsen vil se ud. I løbet af de næste 30 år ønsker Aarhus Havn at udvide erhvervshavnen med ca. 100 ha. I havnens første ansøgning ville de udvide med 140 ha., men det areal er nu reduceret.

Der er stadig et stykke vej til udvidelsen bliver en realitet. Det vil kræve, at Aarhus Kommune ændrer kommuneplanen, og derefter skal der udarbejdes en lokalplan. Der skal også gennemføres miljøvurderinger, og derudover skal projektet godkendes af flere statslige myndigheder.

Den store udvidelse vil påvirke både byen og bugtlandskabet, og derfor skal de forskellige interessenter også have lov at påvirke beslutningsprocessen. Aarhus Kommune vil blandt andet afholde et møde, hvor borgerne kan komme til orde og høre om projektet.

Der er nok ingen tvivl om, at ikke alle kommer til at være lige begejstrede for den store havneudvidelse. Foreningen Bevar Aarhusbugten er nogle af dem, der kæmper imod.

- Det er ikke bare en ny bænk, man placerer inde i Mindeparken. Det er en diametral ændring af hele Aarhus, sagde talsmand for foreningen, Martin Klode, i september sidste år til TV2 ØSTJYLLAND.

01:47 VIDEO: Foreningen Bevar Aarhusbugten vil gøre alt for at undgå en havneudvidelse. Indslaget er fra 11. september 2018. Luk video

- Det her er så stort og voldsomt, at man bliver nødt til at gå mere grundigt til værks, inden man sætter sådan noget her i søen, sagde han.

Forhøringen begynder i starten af det nye år, og når den er afsluttet, skal byrådet tage stilling til, hvad der videre skal ske.

Læs også Visualisering: Sådan kan indre Aarhus Ø komme til at se ud

Aarhus Havns ønske om en ændring af kommuneplanen skal behandles på et magistratsmøde i morgen, mandag.

Den 100 ha. store havneudvidelse kommer til at ligge øst for den eksisterende havn. Foto: Aarhus Kommune