Se billederne: Sjælden kattekilling vises frem for første gang

Hun er næsten ikke til at stå for – Randers Regnskovs nye, lille dame.

Det er den sjældne kattekilling af arten margay, der er tale om.

Killingen kom til verden den 31. marts, og siden da har hun opholdt sig i redekassen i margaykatteanlægget i regnskoven sammen med sin mor.

Dyrepasserne og dyrelægerne har kun set den nu to måneder gamle killing på redekassekameraet, men mandag blev spændingen forløst, og den lille pelsklump kom mellem menneskehænder for allerførste gang.

- Det er altid specielt, når man skal se en unge for første gang, og det var rigtig rart at få hende set efter, siger dyrepasseren Sanne Stensgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun var rigtig sur. Hun hvæssede og spyttede, men hun er præcis, som hun skal være – en rigtig vildkat. Sanne Stensgaard, dyrepasser, Randers Regnskov

Margaykattekillingen blev vejet og vaccineret, og trods en vægt på kun 750 gram, ser hun ud til at kunne slå en proper næve.

Mandag blev den lille margaykattekilling for første gang taget ud af redekassen.

Et kedeligt udstillingsdyr

Den lille pelsklump har nu været uden for sin redekasse for første gang, men det lader til at der går længe før det sker igen. Magaykattekillingen vil nemlig opholde sig i redekassen sammen med sin mor i lang tid endnu.

- Margaykatten er et kedeligt udstillingsdyr. Moderen og katten vil opholde sig i kassen længe endnu, og de kommer kun ud om natten, når vi er taget hjem, siger Sanne Stensgaard.

Randers Regnskov viser stolt den sjældne unge frem.

Besøgende i Randers Regnskov skal altså ikke regne med at få et glimt at hverken moren eller killingen, men man kan derimod snildt se faren. Han opholder sig nemlig ikke i redekassen.

Om tre uger skal margaykattekillingen ud og undersøges og vaccineres igen.

En sensation

Margaykattekillingen er kun den anden af sin slags, som er født på dansk jord. Begejstringen i regnskoven er derfor stor.

- Det er virkelig svært, at få de her margaykatte til at yngle og vi har prøvet på det i mange år, fortæller dyrepasser Maria Vangsgaard Arentsen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er lidt af en sensation for os, at det er lykkedes os at få margaykattene til at yngle. Vi er de eneste i Danmark, der har gjort det.

- Margaykatten er en sjælden dyreart. Den har en utrolig flot pels, som der er mange der har jaget den for at få fingrene i.

Det er anden gang Randers Regnskov lykkes med at avle en margaykattekilling. Første gang var i 2017 og den nu voksne killing har for nylig forladt regnskoven for at blive en del af avlsprogrammet i England.

Her er den nye killings storesøster. Den kom til verden i 2017 og er netop ankommet til England, hvor den er sat sammen med en han. Foto: Randers Regnskov

Akrobat i regnskoven

Margaykatten er en lille regnskovskat, som i naturen lever i de sydamerikanske regnskove. Her lever den i trætopperne, hvor den fanger aber og fugle.

- Den er en virkelig dygtig klatrer, der kan vende poterne 180 grader for at gå forlæns ned af en træstamme og så kan den springe to meter op i luften, fortæller Maria Vangsgaard Arentsen.

- De er en slags akrobater i regnskoven, siger hun.

Margaykatten lever i naturen i de sydamerikanske regnskove og er en dygtig klatrer. Foto: Randers Regnskov Foto: Randers Regnskov