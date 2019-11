Se billederne: Ny Samsø-færge bygges i Kina

Den nye hurtigfærge mellem Samsø og Aarhus er lige nu ved at blive bygget i Kina. Det her er bagenden af færgen, hvor der øverst skal være siddepladser og nederst skal være cykler. Foto: Samsø Rederi

Hurtigfærgen skal sejle fem gange dagligt om sommeren, mens den kun sejler to ture dagligt om vinteren, og overfarten skal tage en time. Det her er fordækket. Foto: Samsø Rederi

Fordækket bliver malet hvidt, blåt og rødt. Det er Samsø Rederis farver, og de er oprindeligt inspireret af de gamle SAS-farveskemaer. Foto: Samsø Rederi

Ved at bygge en helt ny færge kan de gøre den mere energieffektiv, har færgedirektør hos Samsø Rederi, Carsten Kruse, tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND. Det her er broen, hvorfra kaptajnen styrer skibet. Foto: Samsø Rederi

Der kommer til at være varmedyser ved vinduerne indenfor, så der ikke er koldt, når man nyder udsigten. Det her er agter styrbord ved roret. Foto: Samsø Rederi

Der kommer et område specifikt indrettet til folk med hund, og kabinen er mere støjdæmpet end andre hurtigfærger. Foto: Samsø Rederi

Sådan her skal færgen se ud, når den står færdig. Samsø Kommunes håb er, at en hurtigere forbindelse til Danmarks næststørste by kan skabe flere jobmuligheder for borgere i ø-kommunen. Foto: Samsø Rederi

