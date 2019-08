Se billederne: Landsbyfestival fejrer 20 års jubilæum

Den lille og gratis festival ”FestiSall” i landsbyen Sall ved Hammel kan i år fejre 20 års jubilæum.

FestiSallen er vokset sig fra en lille havefest i formandens forhave til en mindre endags festival i skolegården i den lokale folkeskole.

Festivallen er gratis og kan kun løbe rundt ved hjælp af frivillige kræfter. Alt fra madlavning til opsætning og videre til gratisspillende bands. Og overskuddet fra salg af øl og mad får det hele til at løbe rundt.

- Det er da fantastisk i sådan en lille by, at vi kan lave sådan en festival med ene frivillige. Det er stort, siger Bjarne Frost Hansen, der er formand for FestiSall, til TV2 ØSTJYLLAND.

Byen har for en stund fordoblet antallet af indbygger, når der er FestiSall.

På 20 års jubilæet skal der selvfølgelig noget særligt til for at gøre festen ekstra god, og derfor har de i år udvidet og fået sig en fast scene. Det er et stort skridt, men begivenheden er også vokset med årene.

- Vi er 237 mennesker i byen, og lige nu er der nok 500. Byen vokser jo sådan en dag, siger Bjarne Frost Hansen.

Mange års forbedringer

Festivalen kalder sig Danmarks billigste, men der bliver alligevel et lille overskud hvert år. Og det bliver altid investeret i at gøre festen endnu bedre året efter.

Jubilæumskage skal der til.

Men selvom Morten Karstensen, der er en af de flere hundrede festivalgæster i Sall, er glad for den fine scene og alle de andre faciliteter, så er det ikke den vigtigste ingrediens til at have en god festival.

Der er musik på den nye scene hele dagen under festivalen.

- Vi kender jo hinanden på kryds og tværs, så det er en rigtig god dag. Vi får snakket med en masse forskellige mennesker alle sammen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

20 år er fløjet afsted, og årene har givet mange gode historier – blandt andet historien om sidste år, hvor Sall blev kåret som årets landsby og fik en check på 150.000 kroner, der blandt andet hjalp med at bygge scenen.

Der er gratis entré og overskuddet fra ølsalget bliver geninvesteret i næste års begivenhed.

Formand Bjarne Frost Hansen var med fra starten, og han kan derfor se tilbage på 20 år med gode FestiSall-historier.

- Man bliver jo ældre, men jeg synes, det er fedt. Det er jo unge mennesker, man er iblandt hele tiden. Det holder en ung, kan man sige, siger han med et smil.