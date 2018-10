Se billederne: Flere tusinde tog afsked med Kim Larsen

5000 mennesker var fredag aften samlet i Aarhus Midtby for at mindes den afdøde danske sanger Kim Larsen.

Arrangementet blev sat i gang med en mindekoncert på Rådhuspladsen. Her kunne man høre, hvordan det lyder, når flere tusinde stemmer i til Kim Larsens måske største klassiker, 'Om lidt'.

I bedste Kim Larsen-stil var der mange, der drak en øl og røg en smøg under det efterfølgende mindeoptog gennem Aarhus Midtby.

- Det er simpelthen så smukt at se folk komme gående gennem Strøget her i Aarhus. Stemningen er fantastisk. Sammenholdet er fedt, sagde en af de fremmødte, Maja.

Mindeoptoget skulle oprindelig have været en mindekoncert med mange tusinde deltagere, men den plan røg i skraldespanden.

- Det handler om, at sikkerhedsplanerne ikke kan nå at blive klar til på fredag. Det er den melding, vi har fået fra Østjyllands Politi, og det har vi selvfølgelig fuld respekt for, sagde medarrangør Jannie Sicko tidligere på ugen til TV2 ØSTJYLLAND.

Også i flere andre byer var der fredag mindehøjtideligheder til ære for Kim Larsen. I Randers gik flere hundrede kronjyder ifølge Randers Amtsavis igennem byens gader med tændte fakler, ligesom der var mindehøjtideligheder med flere tusinde deltagere i Kim Larsens hjemby, Odense, og fødebyen København.

Søndag holder DR en stor mindekoncert på Rådhuspladsen i København, hvor Kim Larsens sange bliver nyfortolket. Koncerten bliver sendt direkte på DR1 fra klokken 19.30.

Nedenfor har vi samlet en stribe billeder fra fredagens hyldest til Kim Larsen:

