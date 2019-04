Se billederne: Fem storke vækker opsigt

- Vi var på vej hjem, og så opdager vi først en. Så ser vi tre, og så var der lige pludselig fem.

Jonna Fuglsang var sammen med sin datter Jeanette Fuglsang på vej hjem, men da de kører på en landevej lidt uden for Hadsten, hvor de bor, fik de øje på noget af et særsyn.

Vi var nødt til at bakke lidt tilbage for at se dem alle sammen. Der er to andre biler, der også stoppede op for at se dem. Jonna Fuglsang, Hadsten

Fem store storke var landet på en mark ganske tæt på dem.

- Vi var nødt til at bakke lidt tilbage for at se dem alle sammen. Der er to andre biler, der også stoppede op for at se dem, siger Jonna Fuglsang til TV2 ØSTJYLLAND.

Storken var tidligere en meget almindelig ynglefugl i Danmark, men i dag er det sjældent at se den. Derfor er det noget specielt at se hele fem samlet på en mark.

- Jeg kommer fra en lille landsby, og der var én stork. Jeg har aldrig oplevet så mange på en gang. Det er rigtig spændende, det er lige før, jeg ikke tør at køre hjem. Det er jo vores danske fugl, siger Jonna Fuglsang.

Også Karin Bisgaard Jensen så de fem store fugle i samme område, og det er hendes billeder, man kan nyde herunder.

Foto: Karin Bisgaard Jensen / Privatfoto

