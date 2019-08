Se billederne: Danmarks smukkeste festival er nu Danmarks vådeste

Gummistøvler, paraplyer og regnslag er for længst fundet frem på årets Smuk Fest, som i høj grad har været plaget af vejret.

Både fredag og lørdag blev festivalen ramt af kraftige regnskyl, der har betydet at teltene i nogle områder er oversvømmede.

Pumper og flis

På teltpladsen Skovlunden var der fyldt til randen, da festivalen åbnede. Nu er der på omtrent hver fjerde teltplads en smattet græsplæne frem for et telt. Beboerne af de mange telte har simpelthen kastet deres gennemblødte tøj i ringen og er draget hjem til tørre underbukser og lune dyner.

Arrangørerne af Smuk Fest gør ellers deres bedste for at holde vandet væk. Pumper er sat til at flytte regnmængderne og våde områder forsøges dækket med flis, sand og grus.

Telte på Sølund blev sat under vand efter lørdagens massive regnmængder. Flere festivalgæster valgte imidlertid at få det bedste ud af situationen. Foto: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

Regnvandet løb væk fra festivalområdet via en nyopstået bæk, som festivalgæsterne måtte hoppe over, for at komme tørskoet videre.

Vandet stod højt mellem teltene på campingområdet Sølund efter regnskyllene fredag og lørdag. Foto: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

Vandmasserne fik lørdag arrangørerne af Smuk Fest til midlertidigt at lukke nogle af indgangene til festivalpladsen, fordi det ville kræve en soppetur for gæsterne at vade igennem vandmasserne. Foto: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

En sejltur på vandpytten mellem teltene på Smuk Fest. Foto: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

Rytteriet var for flere festivalgæster en kølig og halvmudret soppetur værd.

Foran Bøgescenerne stod publikum lørdag i vand til anklerne.