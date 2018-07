Se billederne: Aarhus har fået et nyt mekka for vandhunde i alle aldre

Lørdag kunne aarhusianerne og byens turister for første gang tage en dukkert i det nye havnebad på Aarhus Ø.

Springere fra AGF Udspring var de første til at hoppe i vandet - og så var der åbent for alle, der havde lyst til en dukkert.

I forbindelse med åbningen kunne dem, der gerne vil have endnu mere varme, end sommervejret kan byde på, prøve havnebadets nye saunaer - inklusiv saunagus. Der var også være mulighed for at ro en tur med Aarhus Roklub, ligesom man kunne søge under vandet med dykkerklubben Juggernaut.

Aarhus Havnebad er efter sigende verdens største af sin slags.

Nedenfor kan du se billeder fra indvielsen af det nye havnebad:

Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

