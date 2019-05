Scarlet Blixen vil gerne frigøre dig - og det vil Kvindemuseet også

Mangfoldighed, kropspositivisme og et lille opgør med janteloven.

Det var temaerne, da Kvindemuseet i Aarhus onsdag aften bød på vovet dans med burlesque-performeren Scarlet Blixen.

- Alle kroppe er velkomne, når det gælder Burlesque. Vi vil gerne være med til at frigøre mennesker. De skal have lov til at udtrykke sig, som de vil, siger arrangør af showet, Stine Solbjörk Prezebe.

Hun er samtidig arrangør for udstillingen Too Burlesque, der i øjeblikket kan opleves på Kvindemuseet.

Man skal udtrykke sig frit og være den, man vil, siger arrangør af Too Burlesque Stine Solbjörk Prezebe.

Der var skruet en anelse op for temperaturen på museet, da Scarlet Blixen slog sig løs med fræk attitude og oversize pudderkvaster.

For hende er koblingen mellem burlesque og kropspositivisme soleklar.

- I burlesque handler det netop om at være unik på helt præcis den måde, du er. Vi har janteloven, som siger, at vi ikke skal sige for meget eller larme. I burlesque plejer vi at gå efter: 'More, more, most', siger Scarlet Blixen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er en fin grænse mellem burlesque og strip, lyder det blandt meget andet fra Scarlet Blixen.

Ifølge Kvindemuseets direktør, Julie Rokkjær Birch, er der stadig en tendens til, at kvinder skal til mål for deres kroppe og seksualitet.

- Vi skal vise den almindelige krop. Synlighed skaber norm, så det gør vi. Det handler i brund også om et opgør med skønhedsidealerne, siger hun.

Udstillingen Too Burlesque fortsætter frem til 15. juni.