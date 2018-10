Scanner stjålet fra hospital: Tyveriet først opdaget efter flere måneder

Et noget usædvanligt tyveri har fundet sted på Regionshospitalet Silkeborg

Her har ortopædkirurgisk afdeling nemlig fået stjålet en ultralydsscanner.

Anmeldelsen kom mandag. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Ifølge sygehuset selv blev den stjålet i løbet af juli. De har så først opdaget det nu, fordi gerningsmanden har placeret en anden ultralydsscanner i stedet for, siger Jens Ole Pedersen, der er stationsleder i Silkeborg, Midt- og Vestjyllands Politi.

Ultralydsscanneren bliver brugt i forbindelse med scanning af knogler, led og knæ.

Læge opdagede noget var galt

Hospitalspersonalet har brugt den ombyttede ultralydsscanner i mellemtiden uden at opdage det.

- Det var en af lægerne, der opdagede, at det ikke var den rigtige scanner. Den rigtige er blevet forbyttet med en ældre model af et andet mærke. Men det har de åbenbart ikke hængt sig i før en læge opdagede, at det da var en gammel svend, siger Jens Ole Pedersen.

Foreløbig har midt- og Vestjyllands Politi ikke det store at gå efter.

- Vi har fået oplyst et serienummer, så vi har efterlyst den i vores system. Så må se om den dukker op. Det er svært at efterforske et tyveri, der er så gammelt. Det er et offentligt sted, hvor rigtig mange mennesker har haft adgang til, siger Jens Ole Pedersen.

Til Midt- og Vestjyllands Politi har Regionshospitalet oplyst, at ultralydsscanneren har en værdi på 250.000 kroner.

- Mig bekendt kan man ikke bruge den til andet end ultralydsscanning. Det er lidt usædvanligt, at man stjæler noget og så anbringer noget andet, siger Jens Ole Pedersen.

Den stjålne ultralydsscanner er en Mindray M7 Ultralydsscanner.

TV2 ØSTJYLLAND arbejder på at indhente en kommentar på det mystiske tyveri fra Regionshospitalet Silkeborg.