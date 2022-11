Video: Se julemandens kane blive bygget

- Jeg har ikke prøvet det før (at lave en kane red.). Jeg synes, at det giver god mening, og jeg kan egentlig ikke forstå, at det ikke er kommet på tale før. Så jeg er glad, siger Søren Brynjolf.

Det har dog ikke skræmt savkunstneren fra at kaste sig ud i projektet.

- Jeg har prøvet at kigge på, hvordan sådan nogle kaner ser ud. Og så har jeg prøvet at danne et billede inde i hovedet af, hvordan min julekane skal se ud, forklarer Søren Brynjolf.



Idéen kom fra TV

Idéen om at invitere savkunstneren forbi var opstået, da flere i foreningen Ry City havde set ham i TV 2-programmet 'Linde på Langeland', hvor han bygger et træhus.

- Jeg har set, hvad han har lavet på Langeland og andre steder, og han er formidabel god og hurtig. Jeg forstår slet ikke, at han kan lave sådan en kane på tre timer, siger formanden for foreningen, Lone Nielsen.