Satellit skudt af sted til Merkur - mission hviler på østjysk teknologi

- Vi har lavet en meget betydelig del af det, der skal sikre at missionen kan gennemføres. Vi har lavet den sokkelsten, som rigtig meget af teknikken står ovenpå. Hvis den ryger sammen, så er der ikke nogen mission.

Det er ikke uden stolthed, at Hans Jensen, der er senior ingeniør hos Terma, beskriver firmaets bidrag til Europas første rejse til Merkur.

Omkring klokken 4 natten til lørdag begav den europæiske satellit BepiColombo sig ud på en syv år og 9 milliarder kilometer lang rejse til Merkur, den inderste planet i vores solsystem.

20 års planlægning

BepiColombo er en af det europæiske rumagenturs helt store satsninger.

Missionen har været under forberedelse og planlægning i mere end 20 år og løber op i en samlet pris på omkring 12 milliarder danske kroner.

- Jeg er meget stolt af, at vi i Danmark kan have en væsentlig andel af missonen, at vi i Terma kan levere så betydningsfuld et produkt, og vi i Østjylland besidder den kompetence, som det kræver, siger Hans Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Terma, der holder til i Lystrup, bidrager til den ambitiøse mission med en kompleks strømforsyning til transportmodulet – en såkaldt Power Conditioning and Distribution Unit.

Termas strømforsyning spiller vital rolle i mission til Merkur. Foto: Terma

Rejsekuffert med overvægt

Strømforsyningen er den hidtil dyreste og mest komplicerede strømforsyning, Terma har udviklet.

- Den er 10 gange større end noget, vi har lavet tidligere. Det er ikke fordi, den fysisk er så voldsom, den vejer det samme som en rejsekuffert med overvægt, 28 kilo, men vi har måttet udvikle en hel ny teknologi, og det har betydet, at vi har opnået ordrer til en samlet eksportværdi på den slags strømforsyninger på tæt ved 200 millioner kroner, siger Hans Jensen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det har haft en kolossal stor betydning for os at være med på den mission.

Satelliten BepiColombo syv år lange rejse følger ikke en lige linje, men skal rejse 18 omgange rundt om solen og foretage en række sving - ni i alt - omkring Jorden, Venus og Merkur for at opnå den rigtige hastighed og bane i forhold til Merkur, en rejse på i alt ni milliarder kilometer.

