Sarah fra Randers skal synge med sit idol foran 1000 mennesker

- Jeg glæder mig helt vildt.

24-årige Sarah Emilie Mundt fra Randers skal synge sammen med sit idol Sissel Kyrkjebø på Værket i Randers. Noget hun er blevet udvalgt til, efter at den norske sangerinde annoncerede efter lokale talenter, som ville synge et nummer med hende under en julekoncert.

- Det er lidt en barndomsdrøm, der går i opfyldelse nu, smiler Sarah Mundt, da TV2 ØSTJYLLAND møder hende.

- Jeg har altid godt kunne lide Sissel Kyrkjebø. Lige siden, hun sang i Den Lille Havfrue, som jeg så som lille.

24-årige Sarah Emilie Mundt øvede duetten sammen med Sissel Kyrkjebø.

Personlig inspiration

Koncerten i Randers er en del af Sissel Kyrkjebøs juleturné i Skandinavien, hvor hun alle steder har inviteret et lokalt talent med sig på scenen for at synge duetten ´Somewhere´ fra musicalen ´West Side Story´.

- Jeg synes, det giver en personlig inspiration at synge med lokale talenter. Det er noget, jeg gør i hele Skandinavien, hvor hver lille by har et lokalt talent og det er så livsbekræftende at få nogen med på scenen, siger Sissel Kyrkjebø.

I Randers meldte otte sig, da den norske sangerinde annoncerede efter lokale talenter og hendes valg faldt på Sarah Emilie Mundt.

- Jeg valgte Sarah, fordi jeg kunne lide hendes stemme og jeg syntes, hun sang sangen rigtig godt, fortæller Sissel Kyrkjebø.

Der var ingen stjernenøkker, da Sissel Kyrkjebø mødte Sarah Emilie Mundt for at øve duetten. Hun uddelte kram undervejs.

Elsker musicals

Tirsdag mødtes de to for første gang for at øve duetten, inden de til december skal synge den for godt 1000 publikummer.

Sissel Kyrkjebø bød Sarah Emilie Mundt velkommen på teatret med et kram og hyggesnak om alle de musicals, Sarah laver i sin fritid, når hun ikke har travlt med at lære til serviceøkonom.

- Jeg elsker musicals, fortalte Sarah den 49-årige sangerinde.

- Du har også lavet virkelig mange. Hvor koseligt, lød det begejstret fra Sissel Kyrkjebø.

Denne her sal kommer til at være fyldt, næste gang Sarah Emilie Mundt møder Sissel Kyrkjebø og de to sammen skal synge foran publikum.

Usædvanligt

For Musik og teaterchef Mikael Qvist Rørsted er det noget helt særligt at se, hvordan Sissel Kyrkjebø inviterer lokale talenter på scenen.

- Det er meget usædvanligt, at en sangerinde på Sissels niveau – hun er jo en kæmpe verdensstjerne - rejser rundt flere uger før en turné og tager sig tid til at lære lokale sangtalenter at kende og indøve sange med dem. Det har vi ikke set før med andre, siger han.

At Sarah Emilie Mundt også kan synge, var der ingen tvivl om, da TV2 ØSTJYLLAND overhørte de to sangerinder øve sammen. Og for hende har tirsdagens øvesession været helt speciel:

- Det var helt vildt hyggeligt og uformelt. Der var ingen stjernenøkker der og hun er bare et enormt sødt menneske, siger Sarah Emilie Mundt, som også er blevet lidt mindre nervøs af tirsdagens møde.

- Det var rart, at opleve at der bare er et menneske bag denne her fantastiske stemme og det ikke behøver være så perfekt, som det er på indspilningen.

den 15. december på Store Scene på Værket i Randers