Sankthans reddet i Randers og Favrskov

Brandvæsenet i Randers og Favrskov kommuner giver onsdag morgen grønt lys til, at borgerne på lørdag kan tænde sankthansbål.

Dermed ophæves tre ugers afbrændingsforbud i området, fordi der nu ifølge DMI er faldet regn nok til, at tørken ikke længere er så alarmerende i forhold til brandfaren.

Læs også Ustadigt sommervejr giver koldt sommersolhverv og blæsende sankthans

Selv om afbrændingsforbuddet nu er ophævet, bør man dog stadig være yderst forsigtig, når der sættes ild til bunken med kviste og grene.

- Vi opfordrer stadig alle til yderste forsigtighed. Men hvis man vil overholde en række simple regler, er der ikke nogen problemer i at tænde et sankthansbål på lørdag, siger beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fra Beredskab og Sikkerhed, der dækker Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Foruden almindelig forsigtighed har Kasper Sønderdahl en enkelt opfordring: Drop tændvæsken!

- Mange ulykker på terrassen sker ved, at far lige bruger lidt tændvæske. Det er skrækscenariet for os, at der bliver brugt tændvæske til at tænde sankthansbålene, for det er helt ukontrollabelt. Så lad være med det, lyder opfordringen.

01:20 VIDEO: Hør Per Allan Nielsen fra Beredskab og Sikkerheds vestafdeling fortælle om, hvorfor Randers og Favrskov nu kan båle op til Sankthans. Luk video

Selv om det har regnet en del på det seneste, har der dog generelt været exceptionelt tørt efter den varme maj måned. Beredskabsdirektøren overvejer derfor at hyre ekstra mandskabet ind til på lørdag.

- Vi ser på, om der skal ekstra beredskab på, og det gør vi, fordi vi har en forventning om, at der kan ske noget.

Fire råd til et sikkert sankthansbål Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet - det kan meget let gå galt.



Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.



Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet - de kan let komme til skade.



Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet.

Fortsat forbud

Afbrændingsforbuddet, der i sidste uge gjaldt i omtrent tre fjerdedele af Danmark, er de seneste dage blevet ophævet i store dele af landet, således at man nu eksempelvis også alligevel kan glæde sig til sankthansbål i Silkeborg, hvor der tidligere var forbud.

Dog fastholdes afbrændingsforbuddet på Djursland og i Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø indtil videre.

Læs også Forbud ophævet: Østjysk kommune må brænde af igen

- Vi kørte rundt på Djursland i går (tirsdag, red.) og vurderede, at græsset er stadig gult og svedent mange steder, fortæller beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl.

- Vi er bange for markbrande og plantagebrande derude, og hvis der skulle ske noget, har vi ikke de store muligheder for at håndtere en omfattende brand. I så fald må vi lade det brænde og så forsøge at skærme beboelse.

Sikker placering af sankthansbålet 30 meter fra bygninger med hårdt tag.



60 meter fra letantændelige markafgrøder.



200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Ros til østjyderne

Varmen i maj og den efterfølgende tørke har ført en ekstrem brandfare med sig, og i den første del af tørken kørte brandvæsenet til ekstra mange naturbrande, der var antændt, fordi folk havde været uforsigtige med cigaretter eller ukrudtsbrændere.

Men efter afbrændingsforbuddet blev sat ind, har østjyderne været virkelig dygtige til at passe godt på, fortæller beredskabsdirektøren.

Læs også Sankthansbål aflyst: Forbud mod afbrænding i flere kommuner

- Det vil jeg faktisk godt rose folk for. Vi er imponerede af, hvor gode folk har været til at overholde forbuddet. Vi har set et fald i antallet af naturbrande, som vi er blevet kaldt ud til i de tre uger, vi har haft forbuddet, siger beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl.