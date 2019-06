Samuelsen bliver ikke stemt ind i Folketinget

Formand for Liberal Alliance - østjyske Anders Samuelsen - er ikke blevet stemt ind i Folketinget, efter Liberal Alliance har tabt ni af deres 13 mandater.

Han stillede op i Nordsjællands Storkreds, hvor partiet hverken fik et kreds- eller tillægsmandat.

Heller ikke Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance blev stemt ind.

Anders Samuelsen erkender i sin tale til partiets valgfest, at "resultatet ikke står mål med det for fire år siden".

- Det går op og ned i livet – og i politik. Vi står med dette resultat, og det er herfra, vi skal tage kampen, lyder det fra Anders Samuelsen.

Formanden har dog ikke tabt modet helt.

- Vi har forsøgt at afsætte nogle tydelige liberale spor, og kommer der et resultat i morgen på 2,2 eller 2,3 procent, er det der, vi er.

- Vi vil stå der med vores liberale fakkel. Og vi vil ikke bøje os for meningsmålinger. Jeg har et ønske til jer om at gå ud herfra i aften med rank ryg, siger Anders Samuelsen i sin tale.

Tæt på spærregrænsen

Liberal Alliance får altså en syngende vælgerlussing.

2,3 procent af stemmerne ved Folketingsvalget er gået til partiet, og Liberal Alliance har dermed ligget og flirtet med spærregrænsen på to procent.

Ved sidste Folketingsvalg i 2015 fik Liberal Alliance 7,5 procent af danskernes stemmer, og de er dermed gået tilbage med 5,2 procentpoint.

De 7,5 procent gav dengang partiet 13 mandater i Folketinget.

Liberal Alliance har oplevet et fald i medlemstallet på 1000 medlemmer siden sidste år. Dermed var partiet nede på 3500 medlemmer, fortalte landsformand Leif Mikkelsen på Liberal Alliances landsmøde i marts.

