Samtalegrupper på skoler er en succes: - Jeg føler jeg kan sige alt

- Jeg blev rigtig ked af det og knust indeni. Jeg fik ondt i maven og tænkte, hvad skal der nu ske, fortæller Rosa Sund Pedersen, som går i 3. klasse på Bankagerskolen i Horsens.

Mange børn oplever, at deres forældre skal skilles, og det kan være rigtig svært. I Horsens Kommune har skoler haft succes med at lave fortrolighedsrum i form af samtalegrupper til børn.

- Det har hjulpet mig rigtig meget at komme af med alle de ting, som jeg lagde inde i mit hjerte, fortæller Rosa Sund Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det hjælper Liva Sund Pedersen at være i samtalegruppe, for her kan hun åbne op for de ting, som hun synes, er svært.

Plads til at sige alt

Lærere og pædagoger samarbejder med frivillige fra Horsens Sund By om skilsmissegrupperne. Børnene får mulighed for at tale i et lukket rum omkring de ting, der kan være svære, når forældre går fra hinanden.

- Det kan være om den dag, de fik at vide, at mor og far blev skilt. Det kan være om problemer, når man skal skifte fra det ene hjem til det andet, det kan være, at man savner den ene forælder, når man er det andet sted, det kan være højtider, hvem skal man være ved, fortæller Hanne Steentoft, der er frivillig i Horsens Sund By.

På Bankagerskolen i Horsens mødes børnene i skilsmissegrupperne. I alt 10 gange af cirka to timer.

- Jeg føler, at jeg kan sige alt, og jeg tror, at det bliver lidt svært til julen, hvad vi gør. Jeg ved ikke, hvem vi skal være ved, siger Jens Sund Pedersen, som går i 3. klasse på Bankagerskolen.

Børnene kan vælge en bold og kan ud fra den sætte ord på deres humør, eller de tanker, som de har haft.

Ikke tid i hverdagen

Projektmedarbejder i Horsens Sund By mener ikke, at der i det daglige er tid nok til at snakke med børnene, derfor er samtalegrupperne en mulighed for, at børnene kan åbne op.

- Når der sker nogle store svære ting i et barns liv, så kan det komme til at fylde så meget, at det kan være svært at indgå i det hele, fortæller Sofie Husted Knudsen og fortsætter:

- I sådan en travl skoledag, hvor der er krav om nationaltest og matematikafleveringer, er der ikke altid tid til at snakke om det, der er svært, men det er der i de her grupper.

Jens Sund Pedersen føler, at gruppen giver ham mulighed for at sige alt, hvad han på hjerte.

Det er en stor succes, så de planlægger, at det skal være en mulighed på alle skoler i kommunen.

Selvhjælp i Horsens Sund By modtog sidste år en donation fra Trygfonden, der gør, at grupperne kan etableres på endnu flere skoler.

Målet er, at 500 børn får gavn af et gruppeforløb i løbet af en 3-årig projektperiode, da det har været en succes på de nuværende skoler.

- Jeg synes, at det er en succes. Vi møder stor velvilje og alle er interesseret i det. Både lærer, skoleledere, forældre og børn, fortæller Sofie Husted Knudsen til TV2 ØSTJYLLAND.

