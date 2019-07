Samsø færge sikrer sig mod gentagelse af uheld

Søndag begik en medarbejder på Samsø-færgen Prinsesse Isabella en fejl, der kunne have udviklet sig til at blive farlig.

Passagererne i syv biler fik noget af en skræmmende oplevelse, da de biler, de skulle til at køre fra færgen i, pludselig blev trykket op mod færgens tag.

Hængedækket, som her ses, betjenes af medarbejderen i den gule vest nederst til højre i billedet. Fremover vil han være i radiokontakt med en kollega, som står på selve hængedækket, mens dette køres op og ned.

Bilerne holdt parkeret på et såkaldt hængedæk, hvor de bliver hejst op i luften, efter de er parkeret. Da færgen var i havn i Sælvig på Samsø kl. 15.30 søndag, blev hængedækket kørt længere op mod færgens loft i stedet for nedad med passagerer om bord.

Læs også Samsø Festival udsolgt

Det må ikke kunne ske igen, fastslår færgedirektør ved Samsø Rederi Carsten Kruse.

Nye tiltag

Han har siden søndag beklaget episoden dybt og nu har Samsø Rederi lavet nogle tiltag, der skal sikre, at ulykken ikke kan gentage sig.

- Det vigtigste, vi har gjort er, at vi har fordoblet personalet på hængedækket. Det vil sige, at der er en fra personalet oppe på hængedækket sammen med passagererne, hver gang hængedækket bliver bevæget et eller andet sted hen uanset om det er op eller ned, siger Carsten Kruse, der er direktør ved Samsø Rederi.

Læs også Syv biler med passagerer mast mod færges loft

- Vedkommende, som står oppe sammen med bilerne, er i radiokontakt med ham, der står og betjener hængedækket nedefra.

Samtidig har Samsø Rederi gjort det sværere for medarbejderne at komme til den knap, der hejser hængedækket opad. Den er blevet dækket til og på tildækningen, der skal løftes for at trykke på knappen, er der en påmindelse om, at huske at tjekke hængedækkene, inden man trykker på knappen.