Kommune får som den første 100 procent stabil internetdækning

Samsøs borgere får et digitalt løft.

Samsø Bredbånd har i en årrække drevet deres eget trådløse net på øen. Men et samarbejde med Fibia betyder, at øen nu får fibernet.

Udrulningen af fibernet betyder, at der skal lægges cirka 130 kilometer fiberkanal i jorden på øen. De første husstande forventes at blive koblet på fibernettet omkring sommeren 2019.

Vi kan se, at vi bliver overhalet af andre yderområder, fordi de får lagt fiber ned. Marcel Meijer (S), borgmester, Samsø

- Vi havde egentlig haft indtryk af, at vi var lidt foran andre yderområder. Men vi kan se, at vi bliver overhalet af andre yderområder, fordi de får lagt fiber ned, siger Marcel Meijer (S), der er borgmester på Samsø, til TV2 ØSTJYLLAND.

Som rent vand i hanen

Samarbejdet betyder, at øboerne nu får 100 procents fiberbredbåndsdækning, som den første kommune i Danmark.

- I stedet for at vi sakker bagud, tager vi et stort spring fremad. De fiberløsninger, vi får, har en meget bedre kvalitet, siger Marcel Meijer.

Kommunikationschef i NRGi Simon Karsø fortæller, at de føler, at NRGi har et ansvar for, at internettet er stabilt på en ø som Samsø.

Som medejer af Fibia ser vi det som vores ansvar at være med til at styrke den digitale infrastruktur. Simon Karsø, kommunikationschef, NRGI

- Som medejer af Fibia ser vi det som vores ansvar at være med til at styrke den digitale infrastruktur. Det gælder alle vores andelshavere, både dem der bor på fastlandet men også dem ude på øerne, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Samsø Bredbånd har selv foretaget undersøgelser, der viser, at internettet har været ustabilt og hos NRGi vil man nu sikre, at der kommer stabilitet på øen.

- Det går vi ind og sikrer med en hurtig og sikker forbindelse. Stabilt internet er ligeså vigtigt som strøm i stikkontakten og vand i hanerne. Sådan er det nu, forklarer Simon Karsø.

Flest positive

Til gengælde bliver det også dyrere for den enkelte bruger.

- Men det er mit indtryk, at langt de fleste er positive, siger borgmester Marcel Meijer.

Ifølge Simon Karsø har det dog ingen yderligere omkostninger for nuværende kunder at få lagt nyt internet.

- Dem, som er kunder i forvejen, de skal hverken betale for at blive koblet til eller få det lagt ind. Det er ganske gratis, så det er endnu en god nyhed.

NRGi forudser, at samtlige samsinger vil få gavn af fibernettet med udgangen af 2019.